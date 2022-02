Le JS Kabylie enregistre une victoire face au Paradou AC (2-0) dans une conjoncture très difficile. Lundi dernier, les camarades de Bensayah se sont révoltés après une période de mauvais résultats. Ils finiront ainsi une première phase du championnat avec un bon résultat qui impactera positivement la suite de la compétition. En effet, après une défaite face au MC Alger (0-1) et une démission inattendue du président du club, Yazid Yarichène, les Canaris ont tout de même assuré en arrachant une belle victoire face à un adversaire connu pour son haut niveau. Mais la victoire, même bonne pour le moral des troupes, n'a pas été suffisante pour remonter au classement. Les 3 points de la rencontre n'ont, en effet, pas permis aux Canaris de sortir du milieu du tableau en se maintenant toujours à la 8e place. Un classement qu'il faudra au plus vite quitter pour prétendre jouer les premiers rôles du championnat ou du moins assurer un fin de compétition parmi le premier carré afin d'assurer la participation, la saison prochaine, dans une des compétitions africaines. Ce qui apparaît dès à présent difficile étant donné que la concurrence pour le premier carré est rude et nécessite, au moins, une relative stabilité. Une stabilité qui n'a hélas pas duré si longtemps dans la maison de la JSK. La démission inattendue de Yarichène aura, sans nul doute, un impact négatif sur les troupes. Les joueurs qui restent encore impayés n'ont aucune idée de l'évolution de la situation dans un proche avenir. Ce qui rend difficile la tâche de l'entraîneur tunisien Souayah. Il sera, en effet, difficile à ce dernier, de booster le moral de ses joueurs dans un climat d'incertitude. Sans président, il est vraisemblablement impossible de gérer un club qui pâtit déjà de grandes difficultés financières. Ce qui a d'ailleurs contraint le président à remettre le tablier. Aussi, au vu de la situation actuelle, il devient évident que les choses vont se corser si la direction ne retrouve pas la stabilité dans les jours qui viennent. Des joueurs impayés en plus d'un rétrécissement des horizons suite à l'élimination en coupe de la CAF et du classement au championnat font que la motivation ne peut être au rendez-vous. Bien au contraire, c'est dans l'absence de grands objectifs que les problèmes prennent des dimensions plus grandes. De leur côté, les supporters n'hésitent plus à exprimer leur inquiétude. Une inquiétude qui a commencé à grandir après l'élimination en coupe de la CAF et qui s'est grandement accentuée suite à la démission surprenante du président qui a dressé, avant son départ, un tableau noir de la situation au niveau du club. Des supporters qui attendent les prochaines journées pour voir clair même s'ils n'affichent plus de grands espoirs en matière de titres.