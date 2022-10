Le score, il faut le reconnaître, a été inattendu, mais il a semé la joie parmi les supporters de la JSK qui y voient une porte entrouverte pour le retour de l'espoir. L'espoir de voir enfin le club kabyle aller le plus loin dans la compétition et pourquoi pas une finale en grand éclat. La victoire réalisée avant-hier à Lomé, capitale du Togo face au champion sortant, l'ASKO de Cara par deux buts à un, marque une rupture avec la période d'hésitation des Canaris qui ont débuté la saison avec des scores qui ne reflètent guère l'image d'un club possédant le plus grand nombre de titres nationaux et qui a représenté de la manière la plus honorable l'Algérie sur les continents africains avec de nombreux titres.

En fait, les Canaris ont été époustouflants malgré les nombreuses absences de joueurs blessés et les difficultés du voyage vers Lomé. La victoire a été arrachée au grand dam de l'adversaire qui a débuté son entreprise de domination psychologique avant même le début de la rencontre sur le terrain. Devant le désir ardent des joueurs togolais de marquer leur territoire, les Canaris ont su répondre du tac au tac et mieux encore, ouvrir le score dans le premier quart d'heure, par Mostapha Alili qui marque à la 15e minute. Déroutés et sonnés par le but, les joueurs togolais commettent une erreur fatale en défense qui leur coûtera un deuxième but, cette fois, inscrit par Lamine Ouatara, trois minutes seulement après le premier. En seconde période, l'entraîneur Abdelkader Amrani, en fin stratège, travaillera à conserver le score sachant ses joueurs déficitaires en condition physique.

La méthode permettra en effet aux camarades de Ouatara de conserver l'avantage malgré le but encaissé à la 72e minute par un autre Ouatara mais portant le prénom distinctif d'Abdou Moutarabou. L'avantage permettra aux Canaris d'aborder le match retour en Algérie avec plus de sérénité et à l'évidence moins de pression. Toutefois, lors de la prochaine rencontre qui opposera les deux équipes, samedi prochain, au stade du 8 Mai 1945 à Sétif, les Canaris devront prendre très au sérieux l'adversaire qui peut à tout moment créer la surprise. Il ne faudra pas perdre de vue que l'ASKO est le champion sortant du Togo. Par ailleurs, il convient de rappeler que la JSK connaît de grandes difficultés financières qui ont d'ailleurs failli l'empêcher de se rendre au Togo. Un risque qui a fait réagir la direction qui a rappelé que le club représente son pays dans cette prestigieuse compétition continentale. La direction s'est, à maintes reprises, plainte de la fermeture du compte du club qui l'empêche d'utiliser les fonds disponibles. Le club connaît depuis quelques années des turbulences liées à sa gestion avec des recours à l'action judiciaire. Le conflit opposant la nouvelle direction à l'ancien président Cherif Mellal n'est pas près de prendre fin avec l'impact sur les résultats. En effet, malgré les bons résultats sporadiques, les joueurs enregistrent des passages en dents de scie avec des périodes de victoires et d'autres en défaites successives.