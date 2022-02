Le CR Belouizdad rencontrera ce soir au stade du 5-Juillet d'Alger les Tunisiens de l'ES Tunis à partir de 20h, pour le compte de la 2e journée de la phase des poules de la Ligue des Champions avec la détermination de réussir un deuxième bon résultat après le nul ramené de Tunis, face à la deuxième formation tunisienne de ce groupe. En effet, lors de la première journée, le Chabab a tenu en échec à Radès les Tunisiens de l'ES Sahel (0-0). La rencontre de ce soir aura, donc, lieu sur la pelouse du stade olympique du 5-Juillet d'Alger, à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19. Encore faut-il rappeler que tout comme l'ES Sétif, l'autre représentant algérien dans cette compétition, le CRB a formulé une demande officielle aux autorités concernées, pour obtenir l'autorisation de la présence du public. En vain. De plus, il est important de signaler que la décision de délocaliser les rencontres à domicile des représentants algériens en compétitions africaines au stade du 5-Juillet, fait suite à la non-homologation par la CAF des stades du 20-Août 1955 d'Alger, du 8-Mai 1945 de Sétif, et du 20-août 1955 de Bechar. De retour de son dernier déplacement à Radès en Tunisie, le staff technique des Rouge et Blanc a bien étudié son adversaire de ce soir dans la perspective d'exploiter les points négatifs des Tunisiens et en même temps, faire très attention à ses points forts pour assurer une victoire à domicile qui permettrait au représentant algérien de prendre une bonne option en vue de la suite de la compétition dont l'objectif est d'aller le plus loin possible. Le coach brésilien, Marcos paqueta, reste toujours dans sa même philosophie de jeu en optant régulièrement vers l'offensive. Et comme la rencontre se jouera à Alger, nul doute que ce sera une très bonne opportunité pour prendre à défaut la défense tunisienne en essayant surtout d'ouvrir la marque le plus tôt possible. Car, c'est la stratégie qu'il faut lorsqu'on joue à domicile pour éviter tout impondérable. Sur le plan de l'effectif, Paqueta alignerait à coup sûr son attaquant Belkhir pour débloquer la situation d'entrée de jeu. Au milieu de terrain, le coach Paqueta aura un difficile choix entre Bakir et Tabti pour être le meneur de jeu de cette équipe. Par contre, Ali Mehdi Roghba n'est pas qualifié pour cette compétition alors que Kheïreddine Merzougui a été écarté par son coach. Le staff technique du CRB compte aussi museler le redoutable joueur Mohamed-Ali Benromdane celui-là même qui a été buteur contre le Chabab, la saison dernière, en quarts de finale. Et pour assurer de bien surveiller ce joueur racé, Paqueta pourrait choisir entre Draoui et Mrezigue. Par ailleurs, il faut aussi faire attention à l'attaquant Anayo Iwuala qui revient de blessure et qui est bien opérationnel contre le CRB. Par contre le staff de l'équipe tunisienne ne pourrait pas compter sur les services de l'Algérien Abdelkader Bedrane qui souffre d'une déchirure musculaire et qui est donc out pour deux semaines. Les deux autres Algériens, Lyès Chetti et Amine Tougaï sont opérationnels. Chetti a été remplaçant lors du premier match de l'EST face à Jwaneng alors que le second, Tougaï est bel et bien apte pour jouer face au CRB. Côté Chabab, il y a lieu de relever que Karim Aribi jouera un match «spécial» ce samedi puisqu'il devait rejoindre le club de l'EST à l'intersaison, avant d'en être privé pour un problème de visite médicale. De retour de Nîmes, le désormais Belouizdadi est bien attendu par les fans des Rouge et Blanc afin de montrer ce dont il est capable au niveau offensif. Ce qui est important dans les matchs où l'équipe évolue, surtout à domicile, où la victoire est impérative. Ce qui est le cas ce samedi pour cet ancien joueur du DRB Tadjenanet en Algérie et de l'Étoile su Sahel en Tunisie. Son expérience sera très bénéfique pour les Belouizdadis.