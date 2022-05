Loubna Benhadja, sprinteuse spécialiste des 400 mètres haies, ne cesse de faire parler d'elle. Elle veut écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du sport algérien. Elle est la première femme algérienne à obtenir une bourse de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), l'association américaine organisatrice des programmes sportifs de nombreuses grandes écoles et universités aux Etats-Unis, sise à Fayetteville, où elle (Benhadja) est étudiante de première année. «Je me considère comme la meilleure athlète d'Algérie dans les sprints. Il y a beaucoup de lanceuses, mais il n'y a pas d'autres bonnes filles de sprint. Il y a des athlètes de piste en Algérie, mais le niveau des femmes est inférieur à celui des hommes. J'essaye de faire venir d'autres filles algériennes ici et de concourir», dit-elle. Être la meilleure sprinteuse d'Algérie a des avantages, comme le fait de lui avoir permis de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où elle avait réalisé un record personnel de 57,19 dans une manche avec l'ancienne championne olympique, Dalilah Muhammad (USA). «C'était un rêve», a déclaré Benhadja à propos de son expérience olympique. Et d'ajouter: «J'ai couru mon record personnel là-bas, j'étais dans la même vague que Dalia Muhammed. C'était la meilleure expérience.» C'était l'aboutissement d'un rêve qui avait commencé dès son plus jeune âge, car ses deux parents étaient des athlètes d'athlétisme; son père sauteur en hauteur et sa mère une coureuse de demi-fond. Son père l'a entraînée tout au long de sa carrière de jeune. Quant à savoir quoi faire au-delà des Jeux olympiques, le choix de l'Unité transversale pour l'éducation thérapeutique du Patient (UTEP) a mis fin à un processus de recrutement de quatre ans qui a commencé lorsque l'entraîneur de sprint, Davian Clarke, l'a repérée lors d'une rencontre de Championnat du monde par groupe d'âge en Afrique du Sud en 2018. «Au début, quand je l'ai contactée, elle n'avait aucun intérêt à venir en Amérique. Le temps a passé, ses parents pensaient que venir aux USA serait une belle opportunité pour elle. Je n'arrêtais pas de lui envoyer des photos d'El Paso, des montagnes, des différents terrains sur lesquels nous nous entraînions. Je lui ai montré des athlètes de l'UTEP aux Jeux olympiques, des gens comme Tobi (Amusan) et Emmanuel Korir. J'ai pu la convaincre, elle et sa famille, que l'UTEP serait un endroit formidable pour elle», a déclaré Clarke. «Ça a été très amusant. J'ai rencontré beaucoup d'amis de différents pays, j'aime mes coéquipiers. Je suis heureux d'essayer de faire de mon mieux chaque jour à l'entraînement», a-t-elle déclaré. Sur la piste, elle a connu une année marquée par la régularité qui l'a vue terminer troisième du 400 m haies de la Conférence USA et se qualifier pour les préliminaires de la NCAA. C'est toujours de bon augure pour l'avenir d'un étudiant de première année. «Elle a beaucoup de talent, elle est très déterminée, elle travaille très dur. C'est tout ce dont vous avez besoin; quelqu'un qui s'engage et qui veut bien jouer pour son pays», conclut Clarke.