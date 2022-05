La fête ou le chaos. Voici les deux options qui s'offraient à l'AS Saint-Étienne, dimanche soir, lors de son barrage retour face à l'AJ Auxerre. Trois jours plus tôt, les Verts avaient fait match nul 1-1 contre les Auxerrois au stade de l'Abbé-Deschamps. Il fallait donc faire mieux, ce soir, à Geoffroy-Guichard pour se maintenir officiellement en Ligue 1 et laisser l'AJA dans le deuxième échelon français. Mais dans le Chaudron, rien ne s'est passé comme prévu et la soirée a plus que tourné au vinaigre au coup de sifflet final. Le match avait d'ailleurs mal débuté avec l'ouverture du score de la tête de Hamza Sakhi (51e) mais l'espoir était un temps revenu avec l'égalisation de Mahdi Camara (76e). Malheureusement, au bout de la séance de tirs au but, les Verts se sont inclinés pour descendre en Ligue 2, la saison prochaine. Sur le bord du terrain, les stadiers ont vite été débordés et l'envahissement de terrain n'a pas pu être évité. Rapidement, plusieurs fans ont envoyé des fumigènes à destination de la tribune présidentielle pour manifester leur mécontentement, et certains d'entre eux ont terminé proches du couloir du stade. Des joueurs parfois touchés, des CRS dépassés et des fans en colère: la soirée a donc été un cauchemar pour l'AS Saint-Étienne. Rapidement, le club a d'ailleurs communiqué sur cette désillusion: «Pour l'ASSE, la saison 2021-2022 s'achève par la sanction douloureuse d'une relégation en Ligue 2, après dix-huit saisons consécutives en Ligue 1. Nous partageons la peine et la tristesse immenses de tous ceux qui aiment les Verts, qu'ils soient supporters ou partenaires. Cet échec, il faut l'accepter. En tant qu'actionnaires principaux, nous en assumons l'entière responsabilité. (...) Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l'avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l'institution. ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l'élite.»