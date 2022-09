Ces derniers jours, la Formule 1 fait parler d'elle, mais pas de bonne manière. Lors du Grand Prix de Monza, la course s'est terminée sous safety car suite à l'incident concernant Daniel Ricciardo. Une déception immense pour tous les pilotes, surtout Charles Leclerc qui espérait se battre avec Max Verstappen pour la victoire finale. À l'issue de ce Grand Prix, le Monégasque est monté au créneau pour revenir sur les décisions prises par la FIA.

«C'était frustrant, on ne devrait pas terminer une course comme ça. On était deuxième à ce moment-là, c'est ce qu'il s'est passé avant qui nous a mis deuxième, mais c'est dommage. J'espérais pouvoir gagner devant les tifosis aujourd'hui, mais je n'ai pas pu», a-t-il confié. «On termine deuxième donc je ne suis pas super heureux de la course, mais on va travailler là-dessus. Je pense que notre rythme était assez solide aujourd'hui, mais ce n'était pas suffisant. Merci à tout le monde pour le soutien, c'était incroyable d'être ici à Monza», a reconnu Charles Leclerc, dépité par l'issue de cette course. Au-delà de cette arrivée sous safety car qui fait débat, Stefano Domenicali, le patron de la Formule1, pense déjà à la suite. Après avoir instauré les courses sprint, le dirigeant italien a une nouvelle idée: des sessions d'essais libres avec des points. Pour le moment, ces séances ne servent qu'à tester les voitures sur le circuit, à régler les derniers détails. Ce qui pourrait bientôt changer... «Dans un week-end normal, le vendredi, nous avons des sessions d'essais libres 1 et 2. Chaque session devrait offrir soit des points, soit proposer des tours de qualification individuels, soit proposer une qualification pour une course différente et plus courte le samedi, peut-être avec le mécanisme de grille inversée. Au lieu d'avoir une troisième session d'essais libres», assure Stefano Domenicali dans des propos relayés par Motorsinside. Mais pour changer la donne, l'Italien est conscient que les liens avec la FIA doivent être parfaits: «Les relations entre la F1 et la FIA sont la colonne vertébrale du succès. Nous avons l'obligation de maximiser l'aspect commercial, ils sont responsables des choix sportifs du point de vue des règlements, qui concernent désormais aussi les contrôles financiers. Le nouveau président a pris ses fonctions en janvier, il est en train de constituer son équipe. Nous nous parlons presque tous les jours, la relation doit continuer à avancer tout en respectant les responsabilités de chacun. Le plus important est de rester unis et d'avoir une vision commune de la F1.»