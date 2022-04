Le match gala entre des équipes «historiques» de football en Algérie, à savoir l'AS Saint-Eugène (NC Bologhine, avant de reprendre son sigle ASSE), organisée en fin de semaine au stade mythique de cette équipe, Omar-Hamadi a été une véritable réussite. Les organisateurs, dont des responsables de l'APC de la localité ainsi que d'une association culturelle très active, ont invité des anciens joueurs de l'OMSE ainsi que du WA Boufarik, pour garder l'aspect spectaculaire du footbball d'hier et d'aujourd'hui et de permettre de sauvegarder l'esprit sportif entre équipiers et coéquipiers. Bien que limité sur le plan matériel et financier, ce groupe de bénévoles a mis les bouchées doubles pour organiser cette fête ramadhanesque dans une très bonne ambiance conviviale, voire familiale. Des coupes, récompenses et distinctions ont été remises aux participants au cours d'une sympathique réception organisée dans ce stade «historique». L'un des organisateurs principaux de cet évènement à savoir l'ex-joueur de l'ASSE, du MCA et de l'USMA, entre autres, dont le nom rappelle des figures historiques du football national à savoir les Aouadj, et celui-ci porte le prénom de Mahmoud.