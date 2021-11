La maison des Hamraoua, toujours en ébullition, ouvre toutes les portes de la spéculation, mais également de la suite à donner à l'avenir de son coach, Azzedine Aït Djoudi, en tant que premier responsable de la barre technique du club. Une réunion, jugée beaucoup plus que nécessaire, notamment à l'aune des derniers événements marquant le club, que le principal actionnaire, le club amateur représenté par son président, est empressé quant à passer à l'action dans les plus brefs délais, en réunissant les membres du conseil technique. Celle-ci aura pour ordre du jour, l'étude, sur plusieurs angles, des défections des poulains d'Aït Djoudi, en particulier celle de dimanche dernier à Médéa (0-1). D'ailleurs, dans cette rencontre, le président du club amateur a jugé utile de se déplacer à Médéa pour, sans aucun doute, constater de visu, l'évolution des joueurs. Auparavant, le même président du club amateur, Bensenoussi, se faisant toutefois discret, a jugé utile d'«inviter» Henckouche pour suivre de près les différents rounds de la rencontre ayant opposé à Oran, le MC Oran à l'Académie algéroise du Paradou AC. Pour ainsi dire, le président du club amateur est en contact permanent avec le coach Henckouche. Il ne s'agit plus d'une guerre en sourdine qui mine les cadres du club, hormis la tête du coach qui est, désormais, mise à «prix», malgré le simulacre silence affiché par l'ensemble des dirigeants du club, en s'exprimant peu sur ces sujets qui fâchent, en plus du black out totalement affiché par ces mêmes responsables. Mais, tout porte à croire que cette réunion technique sera sanctionnée par la prise d'importantes mesures allant jusqu'à opérer des «coupes à la fois importantes» et «sévères». Dans les coulisses, les faux pas des protégés du coach sont imputés à ce dernier, Azzedine Aït Djoudi. L'idée, une fois avalisée, ces mêmes responsables ne s'embarrassent pas à passer à l'action et charger le président du conseil d'administration de mettre à exécution la mesure entérinée, à savoir, limoger l'entraîneur. De manière imprévisible, Tayeb Mehiaoui peut donc et à tout moment sortir, sous les faits des feux, annoncer la décision, en prenant attache avec l'entraîneur pour lui signifier l'intrépide mesure décidée. Jusqu'ici, rien d'officiel n'a été avancé, n'empêche que cette information a, telle une traînée de poudre, fait le tour de la contrée. Le nom du nouvel entraîneur, représenté par la personne de Hanckouche, circule avec insistance un peu partout dans les quatre coins de la contrée. Les jours du coach Aït Djoudi sont-ils comptés au sein du club phare de l'Ouest, le MC Oran? Rien n'indique le contraire si l'on prend en compte tout ce tintamarre qui caractérise les coulisses du club. Ainsi donc, le départ d'Aït Djoudi est une question de quelques jours avec quelques formalités à régler dans les tout prochains jours. Dans ce charivari, le président du MC Oran, Tayeb Mehiaoui, a indiqué qu'il n'avait pas encore tranché l'avenir de l'entraîneur Azeddine Aït Djoudi», soulignant que «pour le moment je n'ai encore pris aucune décision concernant l'entraîneur». «On verra d'ici les prochains jours», a-t-il ajouté, précisant qu'il «était encore prématuré de tirer la sonnette d'alarme vu que le championnat n'est qu'à ses débuts». Cependant, Tayeb Mehiaoui a, en revanche, affiché son «mécontentement», sur les résultats enregistrés jusque-là». «Certes, le championnat est encore long, mais personnellement, j'ai tablé sur un parcours meilleur au cours des trois premières journées», a-t-il encore dit.

Djebbari soutient Mehiaoui

Il aura fallu plus de 36 heures ayant suivi l'incident de Médéa pour que l'ancien président du club des Hamraoua, Youcef Djebbari, sorte de son silence pour dénoncer la violente agression perpétrée par des supporters contre le président du MC Oran, Tayeb Mehiaoui. Par-là même, Youcef Djebbari a fait savoir que «les membres de la direction du club se solidarisent avec Mehiaoui, le soutenant indéfectiblement dans cette épreuve dont il a été victime, ce dimanche». «Un tel comportement n'a pas lieu d'exister ni d'être perpétré à l'encontre d'un personne âgée et réputée dans la ville». Et d'ajouter d'un ton plus ou moins sévère que «le véritable supporter du MC Oran n'agirait pas de telle façon», soulignant que «l'agresseur, ayant agi de telle sorte, ne représente aucunement les supporters oranais ni encore moins l'image du club de la stature du MC Oran».