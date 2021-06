L'équipe nationale algérienne de football des moins de 20 ans rencontrera cet après-midi et plus précisément à 15h, la sélection égyptienne de la catégorie dans le choc de la deuxième journée de la phase finale de la Coupe arabe qui se déroule, actuellement, au Caire. Lors de la première journée, les deux sélections, algérienne et égyptienne, ont battu, respectivement, la Mauritanie (1-0) et le Niger (2-0). Et cet après-midi, les deux formations disputeront donc le leadership de ce groupe A de cette compétition qui se poursuivra jusqu'au 6 juillet prochain, toujours dans la capitale égyptienne. Ainsi, les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacète enchaîneront, cet-après-midi, en affrontant l'Egypte, avant de boucler la phase de poules en défiant le Niger, samedi prochain (15h). Sur le plan de l'effectif, il est important de rappeler que le staff technique a enregistré, samedi, l'arrivée de trois joueurs en provenance de France, pour prendre part à la compétition. Il s'agit du gardien de but, Ouanas Nabil, et des défenseurs Bendriss Salah et Dehilis Rayane qui ont donc rejoint la sélection nationale dans la soirée du samedi 19 juin dans son lieu de résidence au Caire. Ces trois joueurs, venaient de terminer les épreuves du baccalauréat qu'ils ont passées en France, comme l'a si bien précisé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Il faut également rappeler que le staff technique algérien a fait appel à 23 joueurs, dont 15 évoluant à l'étranger, en vue de ce rendez-vous arabe. C'est donc un renfort de choix pour le coach Lacète dans la perspective de jouer à fond les prochains matchs et surtout aller le plus loin possible dans cette compétition régionale. À commencer par le match d'aujourd'hui, avec ce derby nord-africain. Le match s'annonce, certes, très difficile pour les deux sélections et nul doute que chaque équipe jouera à fond ce match pour le gagner et ainsi préserver leur position en tête du classement en attendant le dernier match de cette poule «A». Dans l'autre match de ce groupe, le Niger et la Mauritanie se disputeront le match des perdants où, chacun voudrait enfin arracher sa première victoire dans cette compétition, si victoire il y aurait dans ce match ouvert d'ailleurs, à tous les pronostics. Encore faut-il savoir, au passage que 16 nations prennent part à cette compétition, où elles ont été scindées en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Par ailleurs et dans les autres groupes, dans celui «B» le Maroc a sévèrement battu le Tadjikistan (6-1), lors de la première journée où les Emirats arabes unis ont étrillé le Djibouti (8-0). Dans le groupe «C», les matchs de la première journée se disputaient, hier, au moment où on mettait sous presse: le Sénégal jouait contre le Liban alors que l'Irak s'opposait aux Comores. Dans le groupe D, hier, la Tunisie rencontrait le Yémen alors que l'Arabie saoudite rencontrait l'Ouzbékistan. À rappeler enfin que la précédente édition de la Coupe arabe des nations des U20, disputée en Arabie saoudite, avait été remportée par le Sénégal, invité alors par les organisateurs.