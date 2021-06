Annoncé partant certain, Yasser Larouci pourrait finalement rester sur les bords de la Mersey. Liverpool a, en effet, officiellement annoncé avoir proposé un nouveau contrat au latéral gauche algérien. Il était déjà annoncé parti, envoyé à Leeds ou en France. Yasser Larouci, le latéral gauche de 20 ans, a pourtant fait l'objet d'une proposition de la part de Liverpool. En effet, le club anglais a annoncé sur son site officiel la liste des joueurs de l'Academy qui ont été retenus par le club et ceux qui ont été libérés. Deux noms sont ressortis, Remi Savage, le joueur qui a intégré le club dès les catégories U9, et Yasser Larouci, déjà apparu deux fois en équipe première (FA Cup). Le natif d'El Oued a, en effet, reçu une nouvelle proposition de contrat du champion d'Angleterre de la saison 2019-2020 qui fait suite à une offre de 5 ans qu'il aurait refusée l'été dernier. Larouci, qui aurait définitivement choisi l'Algérie, se poserait des questions quant à son temps de jeu. S'il prolonge à Liverpool, il pourrait être prêté au sein d'un autre club européen.