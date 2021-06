C'est cet après-midi à 17h que la JS Kabylie croisera le fer avec les Camerounais du Coton Sport de Garoua, à Yaoundé, dans un affrontement comptant pour la première manche de la demi-finale de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF). La confrontation entre les deux adversaires risquent d'être très difficile, car les Camerounais ont une revanche à prendre, pour rétablir leur statut, après avoir été battus deux fois par l'équipe algérienne lors de la phase des groupes de la même compétition. Le club algérien, de son côté, veut à tout prix réussir son retour dans les compétitions internationales par la grande porte, après une absence qui aura duré plus d'une décennie.

Aussi, pour passer le cap du Coton Sport, les Canaris se sont bien préparés à toutes les éventualités habituelles dans les compétitions africaines. Des éventualités qui ont commencé d'ailleurs avec une très (très) longue attente pour pouvoir quitter l'aéroport de Yaoundé. Arrivés à bord d'un vol spécial d'Air Algérie, les Algériens ont dû passer de très longs moments avant de pouvoir sortir et rejoindre l'hôtel. En effet, en fin connaisseur de la balle ronde africaine, l'entraîneur, Denis Lavagne, a insisté sur la préparation mentale. Ce dernier sait qu'à ce stade de la compétition, les clubs africains peuvent réserver de grandes surprises aux visiteurs pour les provoquer et les déstabiliser. En tout état de cause, les Algériens, même manquant d'expérience dans ce domaine, sont très motivés. Avant leur départ, les joueurs se sont unanimement dit prêts à aller au charbon. Faire le meilleur résultat possible est le leitmotiv du staff technique comme de l'effectif. Arracher un bon résultat à Yaoundé permettra en effet aux camarades de Benbot de jouer le match retour à l'aise et sans pression. Mais pour atteindre cet objectif, ils doivent subir un véritable baptême du feu à Yaoundé. À rappeler par ailleurs, au chapitre de soutien, qu'avant leur départ pour le Cameroun, ils ont effectué de nom-breux séjours de mise au vert payés par des propriétaires de commerces, de restaurants et autres entreprises. Ces derniers se sont en effet proposés d'offrir ces séjours en réglant les factures comme signe de soutien au club de la Kabylie. De son côté, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ, a reçu les joueurs, le staff technique et la direction dans le salon d'honneur pour exprimer la disponibilité des pouvoirs publics à accompagner le représentant algérien dans la compétition africaine.

Enfin, il est à noter que les supporters attendent la décision de la Fédération algérienne de football quant à leur présence sur les gradins. La confédération africaine de football de son côté, ajoute un communiqué de la JSK, a donné son accord pour accueillir 10000 supporters pour les deux matchs.

L'espoir est grand d'autant plus que la rencontre retour se déroulera au stade du 5-Juillet.

La direction de la JSK a organisé une grande tombola pour gagner des places sur les gradins.