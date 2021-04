Le département Intégrité de la FIFA a lancé la plateforme communautaire des responsables intégrité de la FIFA - le tout premier espace numérique exclusivement dédié aux responsables intégrité des Confédérations et des associations membres. Lieu de rassemblement privé pour les responsables intégrité du monde entier, cette plateforme leur permettra de partager des expériences, des connaissances et de bonnes pratiques en lien avec la prévention et la lutte contre la manipulation des matchs ainsi qu'avec la promotion de l'intégrité. Ces prochains jours, le responsable intégrité de la Fédération algérienne de football, Halim Djendoubi, recevra un courriel d'invitation de la FIFA lui demandant de créer un identifiant numérique ainsi que son profil dans la plateforme. Une fois inscrit, le responsable intégrité pourra accéder à la plateforme via un lien, y compris d'autres personnes travaillant sur les questions d'intégrité. Cette plateforme sera un outil à la fois utile et intéressant pour chaque responsable intégrité dans son travail quotidien.