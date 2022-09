Alors que la tension entre Thomas Tuchel et Leonardo semblait palpable sur la fin de l'aventure de l'Allemand sur le banc du PSG, avant son limogeage en décembre 2020, la situation était bien différente à Chelsea. Après avoir gagné une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs, Tuchel a été remercié par la nouvelle direction des Blues la semaine dernière à la suite d'une défaite en Ligue des Champions face au Dinamo Zagreb (1-0). Une décision qui a dévasté Thomas Tuchel comme en attestent ses propos publiés sur son compte Twitter. «C'est l'un des messages les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Je suis dévasté que mon aventure à Chelsea se termine. Je me sentais comme à la maison, à la fois professionnellement et personnellement.» Viré du PSG et de Chelsea où il a cependant connu le succès à chaque fois, Thomas Tuchel serait susceptible d'être le successeur de Carlo Ancelotti. Alors que l'entraîneur du Real Madrid a affirmé qu'à son départ il prendrait sa retraite, il se pourrait que Tuchel reçoive un appel de la direction du Real Madrid si Ancelotti faisait le choix de quitter la Casa Blanca à la prochaine intersaison, soit un an avant l'expiration de son contrat en juin 2024. Le ton est donné.