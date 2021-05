«Annulez les Jeux Olympiques de Tokyo pour protéger nos vies.» Voici le nom de la pétition signée par plus de 352 000 personnes et remise, hier, à la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike. Elle a été lancée début mai par Kenji Utsunomiya, avocat et ancien candidat au poste de gouverneur de Tokyo. «Cette fois, la question est de savoir à quoi nous donnons la priorité, la vie ou une cérémonie et un événement appelés jeux Olympiques», a dit Utsunomiya. Avec cette pétition, Utsunomiya souhaite que la gouverneure de Tokyo exhorte le CIO à annuler les Jeux. «Le CIO a le droit de prendre la décision d'annuler ou non les Jeux, mais Tokyo, en tant que ville hôte, devrait demander instamment au CIO d'annuler les Jeux», a-t-il déclaré. Ces activistes ont envoyé leur pétition par courriel au CIO et au Comité international paralympique (CIP) et adresseront ensuite des courriers postaux aux organismes internationaux, tout en prévoyant de soumettre le même texte au gouvernement japonais et au comité d'organisation des Jeux de Tokyo. Cette initiative intervient alors que le Japon devrait étendre l'état d'urgence lié au coronavirus, actuellement en place dans six départements dont celui de Tokyo, à trois autres départements avant la fin de la journée, selon des sources gouvernementales. Le nombre de cas de Covid-19 continue en effet d'augmenter dans le pays tandis que la campagne de vaccination ne progresse que très lentement. Activé pour la troisième fois dans le pays en un peu plus d'un an, l'état d'urgence japonais prévoit des restrictions moins sévères que les stricts confinements instaurés ailleurs dans le monde.