Il ne reste plus qu'une petite vingtaine de jours aux clubs européens pour terminer leurs emplettes, alors que beaucoup de championnats ont déjà repris ce week-end. C'est le cas pour le PSG et pour Manchester City, qui ont déjà commencé à défendre leur titre de champion, alors que pour le FC Barcelone, la course pour le titre de Liga démarre dès samedi prochain. Une chose est sûre, les trois clubs font un mercato plutôt alléchant pour l'instant. Et si on parle de ces trois grosses écuries du Vieux Continent, c'est parce qu'elles pourraient être au coeur d'un sacré jeu de chaises musicales. C'est du moins ce qu'affirme le journaliste catalan Gerard Romero, très bien renseigné sur le mercato du FC Barcelone. Selon ses informations, une rumeur commence à prendre de l'ampleur chez les plus gros agents du moment.

De Jong à Paris, mais...

Bernardo Silva débarquerait ainsi du côté du FC Barcelone. Ce qui ne surprend pas grand monde, puisque depuis quelques semaines déjà, l'intérêt catalan pour le milieu de terrain portugais fait la Une des médias locaux, et ça avance peu à peu. En revanche, pour l'enrôler, il faudra vendre, et ce joueur a bien des chances d'être Frenkie de Jong. C'est du moins ce que veut Laporta depuis le début du mercato. Sauf que l'avenir du Néerlandais ne s'écrirait pas à Manchester United, comme le souhaiterait Erik ten Hag, notamment mais à... Paris. Une destination qui pourrait s'avérer bien plus intéressante pour le joueur formé à l'Ajax. Bonne nouvelle pour les Parisiens? Pas forcément, puisque la troisième opération serait un départ de Marco Verratti pour Manchester City, où il remplacerait donc Bernardo Silva. Le joueur a toujours beaucoup plu à Pep Guardiola, qui pourrait donc passer à l'attaque d'ici la fin du mercato. Affaire à suivre...