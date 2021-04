Hier, Sport a décidé d'en remettre une couche sur le dossier fort du moment au Barça selon lui: la signature de Kun Agüero. L'attaquant argentin arrive en fin de contrat à Manchester City et représente une opportunité unique à saisir pour se renforcer. Seulement, le Barça a des moyens limités et ne va pas pouvoir lui proposer les 12 millions d'euros annuels qu'il touche actuellement à City. Pour s'adapter, Sport assure que le Barça aurait un plan, en lui proposant un salaire fixe à la baisse, mais des primes d'objectif qui pourraient lui permettre, selon ses performances, d'obtenir des revenus confortables.

Seulement, encore faut-il que la concurrence ne se montre pas plus convaincante. Et la Juventus ne semble pas décidée à faciliter les affaires du Barça.

Selon El Chiringuito, Sergio Agüero aurait déjà une offre de la Juventus Turin sur la table.

Mais l'Argentin garderait toutefois le rêve de jouer avec Messi. Un gros atout dans la manche du Barça?