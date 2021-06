Dur en affaires, Daniel Levy attend la meilleure offre pour Harry Kane. Celle-ci pourrait arriver plus tôt que prévu avec un échange XXL organisé avec Manchester City. Un chassé croisé pourrait avoir lieu entre Gabriel Jesus et Harry Kane. Le président des Spurs, Daniel Levy, va essayer d'obtenir la meilleure offre possible pour Kane si une équipe tente de l'acheter cet été. Le propriétaire de Tottenham est bien connu pour être très dur en affaires. Situation qui n'avantage pas Harry Kane qui a d'ores et déjà annoncé et affirmé ses envies d'ailleurs. Tottenham s'intéresse à Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un échange d'argent contre Harry Kane. Selon le Daily Star Sunday, un échange entre le Brésilien et l'international anglais additionné à une petite somme pourrait suffire à convaincre les dirigeants des Spurs. Une offre qui ravirait les Citizens qui ne retiendront pas leur attaquant brésilien.