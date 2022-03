Paul Pogba pourrait-il prendre la décision de signer au PSG? Dernièrement, le milieu de terrain de Manchester United a vivement évoqué son avenir et a même ouvert la porte à la possibilité d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé en club, alors que l'avenir de l'attaquant du PSG pourrait bien s'écrire au Real Madrid. Tout semble être ouvert pour la piste de Leonardo, le directeur sportif du PSG souhaitant recruter le joueur de Manchester United où son contrat arrivera à expiration à l'issue de la saison. Afin de parer à cette éventualité, et par la même occasion contrecarrer les plans du PSG, les dirigeants des Red Devils auraient lancé leur offensive. C'est en effet ce que Goal a affirmé, ces dernières heures. Selon le média, Manchester United ne resterait pas les bras croisés en témoignant des multiples déclarations de Paul Pogba sur son avenir. En effet, une proposition de contrat aurait déjà été soumise au Champion du monde tricolore et à son agent Mino Raiola courant janvier. Néanmoins, que ce soit à l'époque ou à ce jour, Pogba n'aurait nullement signifié un intérêt concret d'étudier l'offre et de potentiellement l'accepter.

En parallèle, Paul Pogba n'aurait pas ouvertement évoqué d'envies de départ pour le PSG ou ailleurs. Tout resterait donc ouvert dans ce feuilleton.