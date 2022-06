La cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens Oran-2022 sera à la fois inédite et digne des grands cérémoniaux à célébrer majestueusement et sans aucun manquement. L'image de la nation oblige. La ville d'El Bahia sera abondamment bigarrée de couleurs et paillettes de haute facture, en plus de l'animation de haut niveau n'ayant rien à envier aux plus grandes animations mondiales. Les contours d'un coup d'envoi pompeux se dessinant sont dépeints par le musicologue, Salim Dada, ce dernier est également président de la Commission des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des JM. «La cérémonie prévue, samedi prochain, sera une oeuvre artistique complète dans laquelle les techniques modernes seront utilisées», a-t-il affirmé, lors de la conférence de presse qu'il a animée, et dans laquelle il est revenu sur ce coup d'envoi que l'on veut riche, aussi bien en enseignements qu'en chorégraphies à présenter devant les caméras du monde entier, présentes à la cérémonie.

Dada a indiqué que «la cérémonie d'ouverture sera une grande cérémonie que l'Algérie vivra pour la première fois depuis le recouvrement de l'indépendance nationale», ajoutant que «cette ouverture constitue une oeuvre artistique complète avec tous les éléments expressifs aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie avec le recours à des techniques de pointe».

Si les habitants et les visiteurs d'Oran sont convaincus que le coup d'envoi des JM marquera à jamais l'histoire de cette ville, les organisateurs, eux, misent gros en proposant un produit de haut niveau, devant éblouir davantage les envieux et rassasier par- là même la boulimie de ces milliers d'Algériens poussant de l'avant la roue d'une Algérie se distinguant.

D'ailleurs, c'est le pari pour lequel les organisateurs se sont engagés: redorer l'image du pays. De prime abord, la cérémonie sera l'oeuvre d'un orchestre symphonique qui comprend une centaine de musiciens.

La chorégraphie comprend des mouvements artistiques d'ensemble sur une superficie de 9000 m², en plus du spectacle de son, lumières et des jeux pyrotechniques.

Ces séquences seront supervisées par 500 drones utilisés dans ce cadre. «Sur le plan humain, riche sera cette présentation d'ouverture qui comprend 20 tableaux proposés par 800 personnes constituées d'artistes, danseurs, techniciens de l'image et de l'éclairage», fait savoir Salim Dada, qui est également directeur artistique de la cérémonie et scénariste du spectacle.

Le scénario prend en compte la richesse du patrimoine culturel algérien en général et de la partie ouest du pays en parti culier, très précisément de la capitale des Deux Lions, El Bahia Wahrane. «Dans cette oeuvre d'art, l'on met en avant l'impact de la culture algérienne dans le Bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau de la Méditerranée», a précisé Salim Dada. Dans le tas, le conférencier a signalé la «participation de grandes figures artistiques algériennes». Il a ajouté que «les JM-2022 seront, tout le long de leur déroulement, accompagnés par l'organisation des activités culturelles et artistiques comprenant plusieurs manifestations de théâtre, d'art plastique, de littérature, de chant, de danses, de cinéma, ainsi que des expositions d'artisanat et autres».