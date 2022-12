Pour les fans de rugby, le «Crunch» est un rendez-vous immanquable. Chaque année, l'affrontement entre la France et l'Angleterre est le plus attendu lors du Tournoi des six nations, et ce des deux côtés de la Manche. Chaque match est un épisode d'une longue série qui dure depuis 1906, et qui en est déjà à 109 éditions. Mais, cette grande rivalité, dans le prolongement de siècles de querelles entre les deux voisins belliqueux, disparaît une fois que le ballon n'est plus ovale. Avant les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 entre les deux pays, ce soir à 20h, aucune des deux sélections ne nourrit de sentiment de revanche à l'encontre de l'autre. Pas d'amertume ressassée. La principale raison pour laquelle on ne peut pas parler de rivalité franco-anglaise dans le football est simple: les deux sélections ne se sont jamais affrontées en phase à élimination directe d'une grande compétition internationale. Il y a bien eu des chocs marquants, lors des Coupes du monde 1966 et 1982, et plus récemment à l'Euro, en 2012 et surtout en 2004, avec la victoire arrachée grâce aux deux buts de Zinedine Zidane dans le temps additionnel. Mais toutes ces rencontres ont eu lieu lors de la phase de groupes. «2004, c'est un souvenir un peu amer pour pas mal de supporters anglais, à l'époque de cette génération dorée incarnée par Wayne Rooney. Mais les Anglais sont sortis du groupe et le match est resté anecdotique dans leur tournoi», explique Tom Williams. Si l'Angleterre est le 3e adversaire ayant le plus battu les Bleus dans leur histoire (17 fois, derrière les 30 succès de la Belgique et les 18 de l'Italie), les confrontations ont été rares dernièrement. Les deux équipes ne se sont croisées que six fois au XXIe siècle, la dernière fois en amical, en juin 2017 (victoire 3-2 de la France). Le match précédent, joué à Wembley quatre jours après les attentats du 13 novembre 2015, avait surtout montré l'amitié et la solidarité du peuple anglais. Le score final (2-0 pour les «Three Lions») était quasi anecdotique. L'histoire récente a surtout rapproché ces deux grandes nations du football européen. Un homme en est l'instigateur et l'incarnation: Arsène Wenger. Il a révolutionné Arsenal, qui était un club anglais très traditionnel. Son travail a amené le foot anglais d'une ère à une autre. C'est grâce à lui si des joueurs français fantastiques ont évolué en Premier League, des joueurs comme Robert Pirès, Thierry Henry ou plus récemment Olivier Giroud. 10 des 24 Bleus actuellement au Qatar ont déjà porté les couleurs d'un club anglais, cinq y évoluent encore.