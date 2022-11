La sélection algérienne de football dispute, aujourd'hui, son premier match amical de ce mois de novembre, en rencontrant son homologue malienne, au stade Miloud-Hadefi d'Oran à partir de 20h30, alors que son second match est prévu, samedi prochain, devant la Suède à Malmo. Pour préparer cette première joute amicale, la sélection algérienne a entamé, lundi dernier, un stage au Centre technique de Sidi Moussa, où le sélectionneur Belmadi enregistre la défection de plusieurs joueurs pour diverses raisons. On notera ainsi que Ramy Bensebaïni sera bel et bien absent de cette rencontre amicale. Le défenseur international algérien du Borussia Monchengladbach (Div.1 allemande de football), testé positif au Covid-19, a déclaré forfait pour les deux matchs, a indiqué le porte-parole de la Fédération algérienne de football (FAF), Salah Bey Aboud. «Le joueur sera mis en quarantaine pendant quelques jours, et sera du coup forfait pour ces deux matchs», annonce-t-il, avant de préciser que «le staff médical est en contact avec lui et son club et on verra d'ici là s'il va rejoindre le groupe au cours du stage». D'autre part, le gardien de but de Damac FC (Arabie saoudite), Mustapha Zeghba qui fait partie des quatre portiers retenus pour ce stage, est blessé et n'est pas sûr de prendre part à ces deux rencontres. De plus, le sélectionneur des Verts, ne pourrait compter sur les services d'Oukidja et Ounas, pour la simple raison que leurs clubs respectifs ne veulent pas les libérer. Ce que confirme également le porte-parole de la FAF en déclarant que «Adam Ounas et Alexandre Oukidja ont été bloqués par leurs clubs et ce, parce que cette trêve concerne les sélections qualifiées à la Coupe du monde». Ce n'est pas le cas des Verts et c'est ainsi que ces clubs peuvent ne pas libérer leurs joueurs. Ce qui est justement le cas de ces deux éléments importants dans le dispositif du coach Belmadi. En d'autres termes, c'est une bonne opportunité pour le sélectionneur afin de voir à l'oeuvre d'autres joueurs qu'il avait en tête pour les titulariser chez les Verts et ainsi acquérir un peu plus d'expérience. Concernant ce premier match contre les Maliens, le coach des Verts a déclaré, entre autres que « le Mali est une bonne équipe, qui a atteint les barrages du Mondial. Ils (les Maliens) auraient pu aller au Qatar, on va affronter une équipe qui va nous créer beaucoup de problèmes. Ce sera un match difficile...». De son côté, le sélectionneur du Mali depuis mai dernier, Éric Sékou Chelle, a convoqué 24 joueurs où on remarque l'absence de pas moins de quatre joueurs cadres: il s'agit d'Yves Bissouma (Tottenham), Mohamed Camara (Monaco) et Aliou Dieng (Al Ahly), plus les Adama Traoré et Moussa Djenepo dans le secteur offensif. Chelle a déclaré à propos du match contre les Verts que «dans le cadre du match amical international Algérie-Mali du 16 novembre 2022 (un rassemblement qui n'est pas une date FIFA), certains joueurs n'ont pas reçu l'autorisation de leurs clubs pour participer à cette rencontre. Des absences sont aussi motivées pour certains par des raisons très personnelles qui touchent leurs familles. D'autres joueurs gèrent également des blessures, «a-t- expliqué. Chelle conclut en indiquant: «Compte tenu de cette situation, j'ai décidé de sélectionner les joueurs qui pourront rentrer rapidement dans le système et dans la philosophie de jeu.» Et pour clore, il est important de rapporter cette dernière déclaration du sélectionneur malien à propos de notre ex-joueur et actuel coach, Mahmoud Guendouz: «Je ne peux pas oublier les services que m'a rendus le coach Mahmoud Guendouz lorsque je jouais à Martigues (France) et c'est grâce à lui que je suis arrivé à ce niveau et devenir sélectionneur du Mali...».