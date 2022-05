La sélection algérienne de football sera de retour, sous la houlette du sélectionneur Djamel Belmadi, en juin prochain pour disputer les deux premières journées du groupe «F» des qualifications de la CAN-2023. En effet, les Verts doivent rentrer en stage juste avant le 4 juin où ils rencontreront l'Ouganda au nouveau stade d'Oran à partir de 20h00, avant de faire de même le 8 juin face à la Tanzanie à Dar Es-Salaam à partir de 17h00. D'ailleurs pour leur premier match, la Fédération algérienne de football (FAF) a proposé à la Confédération africaine (CAF), à la fin du mois d'avril dernier, la date du samedi 4 juin, pour recevoir l'Ouganda au nouveau stade d'Oran, dans le cadre de la 1ère journée des qualifications de la CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin - 23 juillet). Ainsi, les Verts devront entamer leur stage le 30 mai prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant de rallier la capitale de l'Ouest la veille de la rencontre. Pour ce stage, le coach national a composé une liste élargie de près de 35 joueurs. Et comme de coutume, Belmadi devrait sûrement convoquer de nouvelles têtes, lui qui a bien précisé lors de sa dernière intervention au site de la FAF qu'il doit renouveler la sélection en injectant du sang neuf. Parmi les nouveaux noms cités pour faire leur baptême du feu chez les Verts on cite Bilal Brahimi, l'attaquant de Nice, le gardien du SCO Angers Anthony Mandrea, Abdelli (Le Havre), Bilal Messaoudi et Abdelkahar Kadr (Courtrai), sas oublier Akim Zedadka (Clermont). D'ailleurs, Belmadi s'est déjà manifesté, il y a une semaine, en rejoignant Le Caire où il a assisté à la demi-finale aller de la Ligue des Champions d'Afrique entre le Ahly et l'Entente de Sétif (4-0), où il a dû sûrement superviser quelques joueurs qu'il avait déjà coachés sur son calepin. En tout cas, Belmadi pourrait aussi attendre jusqu'à la dernière semaine de ce mois de mai pour annoncer la liste des joueurs pour les deux prochains matchs des Verts.

Ainsi donc l'Algérie doit préparer d'abord le match contre l'Ouganda le 4 juin prochain avant d'enchaîner en se rendant à Dar Es-Salaam pour affronter la Tanzanie, lors de la 2e journée.

Il est utile de rappeler que les deux premières journées des qualifications se joueront entre les 30 mai et 14 juin. Outre l'Ouganda et la Tanzanie,les Algériens affronteront également le Niger.

Ces deux rendez-vous devraient marquer un nouveau départ pour les Verts après les déconvenues de la CAN-2021 et le Mondial-2022.