À la Fédération algérienne de football (FAF), et après le déroulement officiel de la cérémonie de passation des consignes entre Kheireddine Zetchi, le président sortant, et Charaf- Eddine Amara, son successeur, place, désormais, à la mise en pratique du programme du nouveau président.

Il y a lieu d'abord de répartir les tâches entre les membres du Bureau fédéral, lors de la première réunion qui aura lieu le 29 du mois courant, et l'application de la dernière note du ministère de la Jeunesse et des Sports, concernant l'interdiction du cumul de postes. Cela veut dire qu'il est impératif que certains membres du BF fassent le choix entre un poste dans cette nouvelle structure ou se maintenir dans leurs postes au sein de leurs Ligues respectives. Certains membres du Bureau de Amara songent à le quitter au cas où ils ne figureraient pas en tant que vice-présidents. Dans la soirée de mardi dernier, le siège de la FAF a connu la cérémonie officielle de passation des consignes entre l'ancien et le nouveau président.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux autres membres de la Commission de passation de consignes, Mustapha Lokbani et Ahmed Khebbouz, Mouldi Aissaoui, nouveau membre du BF, Mohamed Saâd, secrétaire général, Fatouma Badlis, directrice des finances de la FAF. Mais avant la signature du document de passation de consignes, le désormais ex-président de la FAF, Zetchi a passé en revue tous les dossiers importants relatifs à la gestion de l'instance fédérale, tout en rappelant les projets en cours et les prochaines échéances, notamment celles de la sélection nationale, avec l'entame dès le mois de juin des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Par la suite, la parole a été donnée au nouveau président, Amara, qui a tenu à louer le travail accompli par le Bureau fédéral sortant avant de rappeler ses engagements déclinés lors de la présentation de son programme aux mem-bres de l'assemblée générale, le jeudi 15 avril dernier où il a été porté à la présidence à la majorité absolue. Par la suite, c'est au tour du président de la commission de passation des consignes, Guernouz, de faire la lecture du procès-verbal où il a souligné que cette procédure s'est déroulée dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Image de marque pour le football algérien et donc pour la FAF, la sélection nationale jouira d'un grand intérêt de la part du nouveau président, bien que Amara ait jusque-là évité d'évoquer cette sélection, championne d'Afrique et son coach ainsi que l'ensemble de son staff technique.

Ce qui montre le degré de management et de gestion dont jouit le nouveau président de la FAF, dirigeant du Groupe Madar-Holding. Il y aurait certainement une réunion entre le sélectionneur des Verts et le nouveau président de la FAF, mais ce sera avec le strict respect des directives du coach Belmadi.

Ce dernier fait tout pour préserver la sélection de toute implication en dehors de ses missions de représenter dignement le football national avec un double objectif: se qualifier à la prochaine CAN et à la prochaine Coupe du monde prévu au Qatar.

Mais selon le chargé de communication de la FAF, Salah-Bey Aboud, le coach national serait remonté et il n'est pas à écarter de le voir démissionner de son poste d'un moment à l'autre. D'ici au mois de juin date du retour des Verts à la compétition et aux stages avec les éliminatoires du Mondial qatari, le travail du président et son nouveau Bureau fédéral est un véritable chantier auquel il faudrait s'attaquer en priorité...