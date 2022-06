Longtemps considérée comme le grand favori pour signer l'ailier Angel Di Maria (34 ans, 26 matchs et 5 buts en L1 cette saison), laissé libre par le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin se retrouve désormais confrontée à la concurrence du FC Barcelone dans ce dossier. Dans ce contexte, les Bianconeri ont soumis une nouvelle offre à El Fideo en lui proposant un contrat plus souple d'un an avec une année supplémentaire en option, indique Skysports Italia. Suffisant pour convaincre l'Argentin, qui réclamait un bail d'une seule année? Dans le cas contraire, Domenico Berardi (Sassuolo), Nicolo Zaniolo (AS Rome) et Filip Kostic (Eintracht Francfort) feraient office de plan B selon la même source.