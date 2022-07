Dans les quatre coins de la planète, les Algériens font parler d'eux, de par leur savoir- faire, et savoir faire-faire. Dans tous les domaines, ou presque, la touche algérienne y est, et ne peut passer inaperçue. Le football n'est pas en reste. L'exemple nous vient, cette fois-ci, de la République tchèque, ce pays d'Europe centrale, réputé pour ses châteaux richement ornés. À Prague, la capitale, un jeune footballeur algérien commence à faire parler de lui et surtout à faire l'unanimité: Rayane Benlalam. Le nom de famille est familier dans la balle ronde algérienne, puisque le père de ce jeune, né le 7 mars 2005, n'est autre que Hakim, ancien joueur de l'IRB Madania (ex-UPCS) et de la JS Kabylie. Pour ces débuts, Rayane a commencé à l'école de football créée par son père en République tchèque avec de s'engager avec le FC Tempo Prague. Ses prestations avec ce club ont tapé dans l'oeil des responsables du Slavia Prague, où il évolua pendant 3 saisons. Ceci, avant de s'engager avec l'Académie ABC Branik, affiliée à Slavia Prague. Rayane se distingue surtout par sa polyvalence en attaque, puisqu'il évolue en pointe et sur les ailes. Dans les deux postes, il s'illustre de fort belle manière, avec son sens inouï de buts. Preuve en est, lors de la saison écoulée, il a réussi à marquer 22 buts et offrir 23 passes décisives avec les U17 et les U19 de l'ABC Branik. Une machine à marquer des buts! Il a été sélectionné en jeunes avec l'Équipe nationale tchèque, en prenant même part à une rencontre amicale face à la Juventus, il s'était distingué de fort belle manière en tapant dans l'oeil de la légende du football tchèque de la Vieille Dame italienne, Pavel Nedved. Même sélectionné ailleurs, l'Algérie pourra prétendre récupérer «son enfant» et faire bénéficier son Équipe nationale de son talent.