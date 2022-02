Une autre légende du football algérien s'en va. Mercredi soir, l'ancien joueur de l'Équipe nationale de football du FLN et entraîneur national, Abdelhamid Zouba, est décédé à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie. Le défunt a marqué en lettres d'or l'histoire de la balle ronde algérienne, lui qui a commencé sa carrière à l'AS Saint-Eugène, club de son quartier natal. Sa carrière professionnelle débutera en France, au sein du club de Niort (1955-1958), avant de rejoindre la glorieuse équipe de football du Front de Libération nationale (FLN). Il a aussi évolué à l'US Monastir en Tunisie (1960-1962), en Suisse au FC Granges (1962-1963) et l'Olympique Nîmes en France (1963-1964). Au terme de la saison 1968-1969, il a décidé de raccrocher les crampons alors qu'il portait le maillot de l'USM Bel Abbès. Il décida, alors, d'embrasser la carrière d'entraîneur. Zouba avait connu son heure de gloire en menant le MC Alger vers un triplé historique en 1976: championnat - coupe d'Algérie - coupe d'Afrique des clubs champions. Il a drivé le Mouloudia d'Alger en digne successeur du défunt Smaïl Khabatou, et a conduit les Vert et Rouge en 1977, en tant que représentants officiels de l'Afrique au 75e anniversaire de la création du Real Madrid avec les équipes nationales d'Argentine et d'Iran, qualifiées au mondial de 1978, et en présence de l'icône madrilène, Santiago Bernabeu. Les Algérois ont donné une leçon de football aux Merengue, malgré une défaite (1-2) devant 76000 spectateurs présents, qui scandaient en choeur: «Olé, Olé Argelia». Les Algériens ont reçu le trophée de la meilleure équipe, pour la qualité du jeu produit, avec les félicitations, entre autres, de Puskas, Di Stefano, Kopa et Netzer. En Équipe nationale, Zouba avait figuré au sein du staff technique à quatre reprises. Entre 1969-1971, il était adjoint, avant de prendre l'équipe en qualité d'entraîneur en chef, en 1982, 1996 et 2001. Une minute de silence en hommage à la mémoire du défunt sera observée sur tous les stades d'Algérie, ce week-end. Mercredi, et peu avant l'annonce du décès de Abdelhamid Zouba, un autre ancien joueur de l'Équipe nationale avait rendu l'âme. Il s'agit de l'ancien joueur de la sélection algérienne (entre 1967 et 1969) et de l'USM Bel Abbès, Abdi Djilali, rappelé par son Créateur à l'âge de 79 ans. Le défunt évoluait au poste de milieu offensif et compte 6 sélections en Équipe nationale, pour un but inscrit. Il a disputé son premier match sous le maillot des Verts le 9 avril 1967, contre le Burkina Faso (victoire 3-1) et son dernier, le 23 mars 1969, contre le Maroc (défaite 0-1). Le défunt compte dans son palmarès international aussi une participation avec la sélection nationale à la coupe d'Afrique des nations 1968 en Éthiopie. En club, il a fait l'intégralité de sa carrière avec l'équipe phare de sa ville natale, qu'il a également entraînée plusieurs années, tout en la menant vers sa première coupe d'Algérie en 1991.

Le Président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, Abdelhamid Zouba. «Le destin a voulu que soit rappelé auprès d'Allah Le Tout-Puissant, l'un des sportifs nationaux, le regretté Abdelhamid Zouba, que Dieu ait son âme», a écrit le président Tebboune. «Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perdent l'un des champions sportifs qui ont brillé dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger, ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de Libération nationale et fait retentir fort la voix de la justesse de la cause nationale. Le regretté a poursuivi son parcours en étant à la tête de clubs sportifs algériens et en entraînant la sélection nationale à des périodes successives», a ajouté le président de la République. «En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser, ainsi qu'à l'ensemble de la famille sportive, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah Le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son Vaste Paradis», a-t-il conclu.