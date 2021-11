La légende de la boxe algérienne vient de tirer sa révérence. Loucif Hamani est décédé, avant-hier, mardi à Paris en France, des suites d'une longue maladie à l'âge de 71 ans. La date de l'enterrement n'a pour l'instant pas été annoncée par sa famille, mais on peut dire d'ores et déjà que la nouvelle s'est vite répandue sur les réseaux sociaux et les messages de condoléances pleuvent déjà.

Loucif Hamani est une légende de la boxe algérienne. Un sport qu'il a porté dans son coeur depuis son jeune âge. Loucif Hamani, connu également pour la constante compagnie de sa mère qui l'accompagnait même durant ses déplacements a dignement représenté l'Algérie et le sport «noble». Pour rappel, le défunt est né en 1950 dans le village Igoufaf, très belle localité située dans la commune d'Ait Yahia, sur les hauteurs du Djurdjura et au sud-est de Tizi Ouzou. Jeune, Loucif Hamani est parti en France pour travailler.

Dans l'émigration, il est accompagné par sa famille qui a déjà émigré avec le père qui a travaillé comme ouvrier d'usine en région parisienne. Il débutera sa carrière dans la boxe après une courte scolarité. Dès ses débuts, il s'est avéré très redoutable sur le ring avec déjà des exploits qui donnaient un avant-goût d'une carrière qui le portera aux sommets de ce sport. A 26 ans, Loucif Hamani est déjà sacré champion d'Afrique des poids super welters ABU en battant le boxeur ivoirien, Sea Robinson. L'Algérien parviendra à conserver son titre, l'année suivante, face à Simon Bereck Rifoey. Trois années plus tard, en 1980, il perd son combat contre l'Américain Marvin Hagler pour le titre de Champion du monde en perdant sur K.-O. au second round. La confrontation, pour rappel, a eu lieu dans des conditions incommodantes avec un inattendu changement des arbitres et du lieu de la rencontre à la dernière minute. Dans ses prochaines déclarations, le boxeur algérien révèlera à propos de ce combat qu'il avait reçu des menaces. Les changements effectués visaient à le déstabiliser. «On ne voulait pas qu'un Algérien gagne ce titre», affirmait-il. Hamani mit fin à sa carrière professionnelle en 1985, après 27 combats dont 24 gagnés et 3 perdus et un palmarès de 7 fois champion d'Algérie, Champion maghrébin, médaillé d'or aux Jeux africains et aux Jeux méditerranéens et deux fois champion d'Afrique, et continua à représenter l'Algérie en tant que diplomate à Paris, Tunis et N'Djamena, entres autres. Aujourd'hui, la boxe algérienne a enfanté d'autres boxeurs mais la légende Hamani restera éternelle pour plusieurs raisons.

La plus importante est que cette étoile est née dans le ciel algérien, africain et mondial à un moment où le sport noble était très en vogue. Beaucoup se souviennent encore avoir suivi ses combats à la télé, pas à la maison mais dans les cafés. En ces temps-là, beaucoup de villages d'Algérie n'avaient pas encore de l'électricité pour pouvoir posséder un téléviseur à la maison.

Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, hier, un message de condoléances à la famille du boxeur algérien, Loucif Hamani, décédé mardi à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. «Avec la disparition de l'ancien boxeur, Loucif Hamani, la boxe algérienne perd un de ses piliers qui ont fait la gloire de ce sport tant aimé. Je présente mes condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à tous ses fans, priant Dieu Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a écrit le président Tebboune dans un message de condoléances sur son compte twitter.