L'USM Alger a connu, ces dernières semaines, des problèmes aussi bien sur le plan administratif que technique, alors que tout avait commencé à reprendre son cours normal, après l'engagement, jeudi dernier, de l'entraîneur Boualem Charef, qui a succédé au Marocain, Jamil Benouahi, limogé, avec son staff, à la veille du départ vers la Turquie pour un second stage d'intersaison, après le premier effectué à Alger. Et là, il est utile de rappeler, qu'avant la venue de Charef, l'ancien coach Benouahi avait été limogé, par le conseil de discipline des Rouge et Noir, à la suite de la faute grave qu'il a commise, en boycottant le stage de préparation qui était programmé en Turquie à partir du lundi 1er août 2022. D'ailleurs, un communiqué officiel de l'USM Alger, club de la ligue 1 professionnelle algérienne, avait annoncé, que «le conseil de discipline a auditionné, mercredi 3 août 2022 de 10 heures du matin à 15 heures, le trio du staff technique, composé de l'entraîneur Jamil Benouahi, le préparateur physique Kamel Boudjenane et l'entraîneur des gardiens de but Lounas Gaouaoui, à la suite de la faute grave qu'ils ont commise, en boycottant le stage de préparation qui était programmé en Turquie à partir du lundi 1er août 2022».

Par ailleurs, la direction a pris la décision de sanctionner les joueurs grévistes d'une amende de 70 millions de centimes chacun. Boualem Charef, quant à lui, a présenté son staff, jeudi dernier, composé de son adjoint Mustapha Amlal, de l'entraîneur des gardiens de but Mohamed Haniched et du préparateur physique Moufdi Cherdoud. Quant à Sofiane Benkhelifa qui a assuré l'intérim après le limogeage de Benouahi devrait retrouver son poste initial de directeur technique sportif (DTS). Sitôt engagé, Charef a assuré le premier entraînement du groupe, le même jour, où il a signé son contrat, soit jeudi dernier. La séance d'entraînement s'est déroulée au stade Omar Hamadi de Bologhine. D'ailleurs, les joueurs ont disputé leur premier match amical, face à la sélection U23 (victoire de l'USMA 2-0), avant de jouer, leur seconde rencontre amicale, samedi dernier, face à la JS Saoura qui s'est soldée sur ce même score de 2-0. Les buts de ce second match des Rouge et Noir ont été marqués par Belkacemi et Bacha. À noter que cette rencontre a été organisée, après entente entre les deux responsables des deux clubs, puisque l'équipe de Bechar était sur place dans la capitale pour un stage de préparation, justement. Ce match amical contre la JS Saoura, a été une très bonne opportunité pour le nouveau coach de l'USMA, Charef, afin d'avoir une idée générale sur l'ensemble des joueurs. Charef n'a pas hésité à faire jouer l'ensemble des joueurs, y compris, ceux qui avaient été écartés par l'ex-coach Benouahi. Ainsi, Charef a pu voir à l'oeuvre des jeunes espoirs à savoir Bounacer, Djenidi, Belhirane, Othmani et Aït el Hadj. Mieux encore, le nouveau coach de l'USMA a maintenu les joueurs qui devaient être limogés par Benouahi, à savoir: Bekakchi, Bellem, Benzaza et Merili. Ce match amical a permis donc à Boualem Charef de voir à l'oeuvre les joueurs pour tenter de trouver son équipe-type, d'ici au début du championnat d'Algérie prévu à partir du 26 du mois en cours.

Charef pourra mieux tester son équipe lors d'un stage prévu dans la ville touristique de Gammarth en Tunisie. Le stage débutera demain et s'étalera jusqu'au 21 de ce mois d'août où trois matchs amicaux sont également au programme des joueurs. Par ailleurs, il est utile de préciser que l'identité des clubs contre lesquels les Rouge et Noir doivent disputer leurs matchs amicaux ainsi que leur domiciliation n'ont pas encore été divulgués par les responsables concernés de l'équipe de la capitale, Alger.

Enfin, à souligner que les responsables des Rouge et Noir ont également prévu un dernier match amical, après le retour de l'équipe de Tunisie afin d'effectuer les dernières retouches avant leur premier match du championnat pour la nouvelle saison 2022-2023 face au nouveau promu en Ligue 1 professionnelle, le Mouloudia d'El Bayadh.