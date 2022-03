Comme annoncé, jeudi dernier, par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), c'est hier qu'a débuté à 9h la vente des billets pour l'accès au stade Mustapha-Tchaker de Blida, pour assister au match Algérie-Cameroun, prévue demain à Blida (20h30), dans le cadre des barrages (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar. «La vente se fera au niveau de sept guichets du stade Mustapha-Tchaker de Blida, à raison de 3 tickets par personne au maximum, sur présentation d'un pass vaccinal et d'une pièce d'identité prouvant la vaccination de l'acquéreur», avait alors indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.

De plus, le MJS a indiqué dans son communiqué que «Le prix du billet est de 500 DA l'unité», avant d'ajouter que «le respect des mesures sanitaires et le port du masque sont indispensables durant l'opération», ajoute le département ministériel, soulignant l'interdiction de vendre des tickets aux personnes âgées de moins de 18 ans.

Et comme il fallait s'y attendre, une grande foule s'est présentée devant les guichets du stade pour obtenir ce fameux sésame. Nombreux étaient ceux qui ont passé la nuit à Blida.

La mission des services d'ordre, hier, était des plus difficiles, mais tout s'est déroulé comme il se doit. Les Algériens, qui ont vu leur Équipe nationale renaître après la débâcle de la dernière CAN, veulent que la soirée du mardi soit dignement fêtée par une 5e qualification de leur Équipe nationale pour le rendez-vous planétaire. Et c'est cette envie qui explique le grand engouement constaté, hier. 19 000 tickets ont été mis en vente. Les supporters qui ont effectué le déplacement à Douala, vont bénéficier gratuitement des tickets pour le match retour.

Quant à la procédure pour ce faire, le communiqué du MJS précise qu'«Ils pourront récupérer leur billet dimanche et lundi au niveau des agences de Touring voyages Algérie (TVA) au niveau de leurs wilayas, à condition de présenter leur billet d'avion pour Douala et la pièce d'identité ou le passeport».

Il y a lieu de préciser également que le nombre des supporters qui étaient présents à Douala est de 1500. Ces supporters ont également qualifié, de «très louable initiative», la décision des autorités algériennes leur permettant de bénéficier gratuitement des tickets pour le match retour.

Très heureux de la victoire de la sélection algérienne à Douala face au Cameroun (1-0), les supporters des Verts seront certainement très nombreux, ce mardin au stade de Blida où ils comptent voir les joueurs drivés par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, confirmer leur succès de vendredi dernier à Douala et ainsi propulser l'Algérie dans la phase finale de la Coupe du monde 2022 prévue à la fin de l'année actuelle au Qatar. Ainsi, Belmadi et ses protégés peuvent désormais compter sur un apport de taille pour passer l'écueil camerounais et rejoindre les sélections déjà qualifiées pour le Mondial du Qatar.