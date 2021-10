CC'est, aujourd'hui, à 19h que la JS Kabylie affronte le club marocain du FAR Rabat dans une rencontre considérée comme une finale avant l'heure. Les Canaris, qui ont atterri au Maroc, mercredi dernier, ont effectué 2 séances d'entraînement sur la pelouse du Stade Moulay-Abdallah après un long périple, qui les a contraint à passer par la Tunisie pour se rendre à l'Ouest, via la compagnie aérienne tunisienne Tunis Air. Arrivé à Rabah, l'effectif s'est directement mis à une séance de dégraissage avant la séance de préparation. L'objectif, selon le président Yazid Yarichène et l'entraîneur Henri Stambouli est la réalisation d'un bon résultat devant un adversaire qui ne compte pas moins sur une victoire qui le prémunit des aléas d'un match à l'extérieur qui sera, sans doute, fortement disputé. Pour les joueurs, la victoire est non seulement possible, mais également nécessaire pour bien débuter la compétition africaine. Une victoire qui est considérée comme un gigantesque pas vers le sacre, étant donné que l'adversaire est classé par les favoris de l'actuelle édition de la coupe de la CAF. Au chapitre de l'effectif qui s'est déplacé au Maroc, il faut signaler que les joueurs sont triés au peigne-fin par l'entraîneur qui a d'ailleurs programmé une rencontre de préparation pour les joueurs qui ne font pas le déplacement face à l'USM Harrach. Mais pour ceux qui ont été du voyage à Rabat, l'objectif n'est rien d'autre que la qualification qui passe, elle, par un bon résultat avant le match aller de dimanche le 24 du même mois d'octobre à Tizi Ouzou. Pour Stambouli, les joueurs sont prêts pour la confrontation et peuvent même prétendre à un bon résultat. Avec 2 stages effectués à Tikjda et Alger, les Canaris sont dans le rythme. Ils entament cette compétition avec un moral au beau fixe, suite au dernier verdict du TAS de Lausanne de lever toute responsabilité du club kabyle dans la mort du joueur ivoirien, Ebossé. La décision du tribunal, qui a ainsi innocenté la JSK est importante, car elle rétablit, enfin, le club kabyle dans son droit de jouer pour la compétition la plus prestigieuse qui est la Champions League. Une compétition qu'elle n'a pas jouée depuis longtemps, alors qu'elle a été par le passé un club favori pour ce titre. Les supporters attendent un bon résultat pour mesurer le travail effectué par le nouvel entraîneur. C'est du résultat de cette rencontre que dépendra l'image qu'ils se feront du coach Stambouli. Ce dernier devra ainsi enregistrer un bon résultat pour commencer à faire oublier Lavagne, qui a mené son groupe jusqu'en finale, l'année dernière. La rencontre de ce soir est à plusieurs enjeux. Un enjeu aussi pour la nouvelle direction qui vient de s'installer. C'est, en effet, plus par les résultats que par autre chose que celle-ci pourra convaincre. Bien sûr, à l'évidence, les supporters attendent de voir la suite au sujet des projets entamés par la direction partante.