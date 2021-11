La sélection nationale algérienne de karaté, engagée avec une équipe complète aux Championnats du monde-2021 seniors de Dubai (16-22 novembre 2021), se verra offrir, une «grande opportunité» pour préparer les prochains championnats d'Afrique en Egypte et surtout les Jeux méditerranéens d'Oran, son «objectif principal», selon le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne (FAK). «On a décidé de faire participer une équipe complète aux Mondiaux de Dubai qui sont un objectif intermédiaire, afin d'offrir à nos athlètes une opportunité inouïe de poursuivre leur préparation pour les prochaines échéances, à commencer, par les championnats d'Afrique-2021 au Caire (3-5 décembre-2021), et surtout les Jeux méditerranéens d'Oran (objectif principal)», a déclaré à l'APS, le DTN, Abdellah Saidji. A Dubai, l'Algérie sera présente dans les 16 catégories: Kata individuelle, kata équipes (messieurs et dames), kumité et kumité par équipes (messieurs et dames). La sélection algérienne a effectué en prévision de ce rendez-vous mondial, pas moins de 12 regroupements à Alger, dont le dernier qui a regroupé 22 athlètes, a pris fin à quelques jours du départ pour les Mondiaux de Dubai-2021.

«Les Championnats du monde de Dubai seront la première sortie officielle de notre sélection, après presque deux années d'absence en raison de la pandémie de Covid-19 qui a paralysé nos athlètes et toutes les activités de la Fédération, au même titre que celle des autres fédérations, je suppose», a indiqué le DTN, ajoutant, que «ça sera l'occasion de voir les athlètes à l'oeuvre et évaluer leur rendement, après une si longue absence.». Le rendez-vous émirati devra afficher complet avec la participation annoncée de quelques 1054 athlètes, représentant 117 pays des cinq continents, ce qui confirme la popularité du karaté dans le monde entier. Outre l'Algérie, 10 autres pays prendront part aux Mondiaux-2021 avec un effectif complet et dans les 16 catégories au programme. Il s'agit du Brésil, Croatie, Egypte, France, Iran, Italie, Japon, RKF, Espagne et Turquie.