Le MC Oran s'est neutralisé à domicile avec le RC Relizane (0-0), en match disputé, vendredi soir, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, ayant vu le RC Arba remporter une précieuse victoire contre l'Olympique de Médéa (4-2), alors que les péripéties de cette 13e journée se poursuivront jusqu'à aujourd'hui. Les choses avaient pourtant relativement bien démarré pour les gars d'El Hamri, ayant trouvé le chemin des filets dès la 23e, par l'intermédiaire de leur buteur-maison, Guenina, mais leur joie a été de courte durée, puisque Chibane a réussi à niveler la marque pour le RCR, moins de 10 minutes plus tard. Un score de parité qui n'arrange aucune des deux équipes, car le MCO et RCR restent coincés dans la 2e partie de tableau, en flirtant dangereusement avec la zone rouge. En effet, après ce semi-échec à domicile, le MCO est 13e avec 12 points, suivi du RCR: 16e, avec 10 unités, mais avec un match en moins par rapport au club d'El Hamri. Le bal de cette 13e journée s'était ouvert un peu plus tôt dans l'après-midi, avec le duel RC Arba - Olympique de Médéa, ayant tourné finalement à l'avantage de l'équipe locale (4-2). Les buts d'Ezzerga ont été inscrits par Deghmani (7'), Berkoun (16'), Touni (85') et Boubakour (88'), alors que Messaoudène et Baâli avaient marqué pour les visiteurs, respectivement aux (26') et (82'). Une importante victoire pour le mal classé RC Arba, car elle lui permet de rejoindre son adversaire du jour à la 10e place avec 14 points, alors que le calvaire continue pour l'OM, qui enregistre sa 6e défaite de rang. Le club de Médéa, qui traverse un sérieux passage à vide depuis quelques semaines déjà, n'a plus goûté en effet à la joie de la victoire depuis la 7e journée, et affiche un bilan calamiteux d'un point récolté sur 21 possibles. Les autres matchs de cette 13e journée se joueront jusqu'à aujourd'hui, avec en tête d'affiche le derby algérois, entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger. À suivre également les duels de sommet de tableau, entre le Paradou AC et la JS Saoura, ainsi que CS Constantine - US Biskra.