Pour sa première saison en Ligue 1 de football, le MC El Bayadh a été très actif dans le marché des transferts qui a clôturé ses portes dans la nuit de jeudi en engageant pas moins de 17 nouveaux joueurs. Quelques heures avant la clôture du mercato estival, le club du sud-ouest du pays a conclu deux dernières transactions. Il s'agit de Nacer Merouane Benzid, arrivé au MCEB à titre de prêt en provenance du CR Belouizdad, et Zaki Abdellaoui, un attaquant formé au MC Alger et qui a eu une courte expérience la saison passée dans un club tunisien. La direction du Mouloudia a procédé, pendant l'intersaison, à renforcer tous les compartiments de son équipe, y compris le poste de gardien de but qui a vu le recrutement de deux nouveaux portiers, à savoir Mohamed Bendoula et Mohamed Réda Younès. Parallèlement à cette vaste opération de recrutement effectuée pour la circonstance, le MCEB a jugé nécessaire de conserver quelques joueurs de l'effectif de la saison passée, auteur d'une accession historique en Ligue 1. À cet effet, ils seront dix joueurs de l'effectif en question à poursuivre l'aventure avec la formation d'El Bayadh dont la moyenne d'âge de son groupe est de 26 ans. Outre le renouvellement de confiance à dix éléments, l'entraîneur Abdelhakem Benslimane, l'architecte de la montée, a été lui aussi maintenu. Ce dernier, qui s'est fixé comme objectif principal le maintien des siens dans le palier supérieur, est toujours à la recherche de la cohésion avant quelques heures de l'entrée en lice de son équipe en championnat. «Comme notre effectif a connu beaucoup de changements durant l'intersaison, avec l'arrivée de pas moins de 17 nouveaux joueurs, nous aurons besoin de temps pour parfaire nos automatismes», a-t-il déclaré à l'APS. Le nouveau promu en Ligue 1, champion la saison passée du groupe Centre-Ouest, évoluera cette saison dans son antre préféré au stade Commandant Zakaria-Medjdoub. Cette enceinte footballistique a été finalement homologuée, il y a quelques jours, par la commission d'audit des stades relevant de la Ligue de football professionnel, après la levée des réserves formulée par ladite commission au cours de sa première visite sur les lieux.