La JS Kabylie s'est renforcée durant ce mercato d'intersaison, bien que le président du club kabyle, Yarichene ait évoqué le manque des finances. En effet, le désormais ex-latéral gauche du CR Belouizdad, triple champion d'Algérie, Sabri Cheraïtia, vient de renforcer le compartiment défensif du club kabyle, comme l'avait annoncé la direction du club sur sa page Facebook officielle. En effet, après une saison au CRB avec lequel il a disputé seulement un match, Sabri Cheraïtia (26 ans) a rejoint les Canaris libre après avoir résilié son contrat à l'amiable avec le Chabab. Ainsi, Cheraïtia qui a été formé par le RC Kouba est devenu la 10e recrue de la JS Kabylie au cours de ce mercato estival, en palliant le départ de Abdelmoumene Chikhi. Toujours dans ce même ordre d'idées, le président du club kabyle, Yarichène est en négociations avec l'attaquant du MC Oran, Sofiane-Yacine Guenina.Ce dernier vient de saisir la Chambre nationale des résolutions des litiges (CNRL), dans la perspective de récupérer ses arriérés et, par la même, arracher sa libération.Et si tel serait le cas, Guenina deviendrait alors la 11e recrue des Jaune et Vert durant ce mercato d'été. Il devra donc travailler dur, à partir du stage qu'effectue actuellement l'équipe à Hammam Bourguiba en Tunisie où il a déjà posé ses affaires à l'hôtel El-Mouradi.Mais, il y a lieu de faire remarquer, que les responsables de la JSK n'ont pas indiqué la durée du contrat signé avec l'ancien sociétaire du NA Hussein Dey et du CS Sfaxien. Cheraïtia a rejoint le groupe à Tunis, juste après l'attaquant algérien du Club Africain (Ligue 1 tunisienne), Redouane Zerdoum, qui s'est engagé pour trois saisons avec l'équipe et qui, d'ailleurs, se trouve déjà avec le groupe en terre tunisienne. Neuvième recrue estivale des «Canaris». Le vice-champion d'Algérie a rallié, effectivement, vendredi dernier, la ville tunisienne de Hammam Bourguiba pour effectuer un stage pré compétitif, qui s'étalera jusqu'au 9 août sous la houlette de l'entraîneur belge José Riga. De plus, le milieu de terrain Mohamed-Réda Boumerchra, qui avait raté le voyage avec le groupe à cause du problème de son passeport au niveau du consulat d'Espagne, a récupéré son passeport et a rejoint directement le groupe. Boumechra s'est déplacé en compagnie de la délégation du RC Arba qui doit également effectuer un stage en terre tunisienne, soit à Aïn Draham. Encore faut-il savoir qu'il n'est pas sûr que le coach Riga accepte de garder ce joueur expérimenté, lui, qui n'est pas convaincu par le niveau de ce dernier. Riga vient d'enregistrer la blessure du jeune milieu de terrain, Houdeifa Orfi qui vient d'être victime d'une luxation de l'épaule. Ce qui veut dire que c'est la fin du stage pour ce jeune joueur, qui a été victime de cette blessure lors du dernier match amical disputé par l'équipe face au CS Constantine, jeudi dernier. Et en évoquant l'infirmerie, on n'omettra pas de signaler que le défenseur central Badreddine Souyed a quitté ses coéquipiers lors du match face au CSC, après avoir senti des douleurs pour effectuer des séances de soins. C'est aussi le cas pour l'autre milieu de terrain, Salim Boukhenchouche, D'autre part, et aux dernières nouvelles, le latéral droit, Ahmed Mohamed Kerroum, qui manque véritablement de temps de jeu avec les Canaris, vient d'opter pour l'ASO Chlef. Avec les Canaris, Kerroum a disputé 14 matchs, la saison écoulée, sous le maillot des Jaune et Vert. Enfin, l'équipe poursuit donc son stage en Tunisie, au moment où, le coach José Riga, s'est déclaré «satisfait» de la prestation de ses joueurs lors du troisième match amical disputé jeudi dernier face au CSC, après les deux premiers devant la modeste équipe d'Ain Draham (victoire 8-0) et une défaite devant Al-Arabi SC (Koweït).