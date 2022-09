La sélection saoudienne de football des moins de 17 ans (U17) s'est qualifiée aux demi-finales de la Coupe arabe de la catégorie, en s'imposant devant l'Irak sur le score de 4 à 1, (mi-temps: 2-1), vendredi à Mostaganem. Les buts saoudiens ont été inscrits par Talel Abou Bakr (triplé) et Naouaf Djedani, alors que Hassen Djassem a marqué pour l'Irak. En demi-finale, prévue demain à 16h30, l'Arabie saoudite sera opposée à l'Algérie qualifiée, jeudi, après sa victoire aux tirs au but (3-1) devant la Tunisie (1-1, temps réglementaire). L'autre demi-finale opposera le Yémen au Maroc à partir de 20h. Pour atteindre ce dernier carré, les Algériens ont beaucoup sué pour passer le cap des Tunisiens qui leur ont donné du fil à retordre en s'appuyant, notamment sur un jeu long et les balles arrêtées. Arezki Remmane, le sélectionneur national, a pourtant adopté une stratégie à même de contrecarrer les plans de l'adversaire. Toutefois, ses joueurs ont dû perdre plusieurs duels, ce qui a débouché sur une partie plus compliquée. Le coach explique cela par le «fait qu'à cet âge de pleine croissance, c'est très difficile d'exiger plus de la part des joueurs». «Ils n'ont que rarement tenus le coup face à une équipe qui a eu une croissance précoce et dont la force physique est plus avantageuse. Et c'est là où mes joueurs ont péché puisqu'ils n'ont pas pu développer leur jeu habituel», explique-t-il. Remmane regrette, toutefois, le temps perdu par les Tunisiens pour reprendre le jeu en 2e mi-temps: «Ils ont su absorber notre énergie et notre force mentale par cette attitude. Ils ont joué sur notre moral. Nous avons prévenu nos joueurs mais, le fait est là.» Cependant, le sélectionneur met cela sur le compte de l'apprentissage: «Chaque match a ses vérités. Face à la Tunisie, on s'est qualifié sans développer du jeu, l'état du terrain ne nous le permettait pas. Mes joueurs ont beaucoup appris surtout de garder la tête froide comme ils l'ont fait lors de la séance des tirs au but. Dans ce genre de compétition, chaque match, chaque adversaire te permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est ce qui est également recherché.» La sélection nationale, qui a bénéficié d'un jour de repos vendredi, se projette déjà sur le prochain match des demi-finales avec cette même ambition d'aller jusqu'au bout, comme le soutient Remmane: «On veut prolonger notre séjour à Oran pour que l'équipe puisse gagner au moins un autre match international, voire deux!».

R. S./ M. B