Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF), composée de 21 membres dans divers domaines opérationnels, a entamé jeudi une visite d'inspection en Algérie, pays hôte du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu du 13 janvier au 4 février 2023, a indiqué la Fédération algérienne (FAF) vendredi sur son site officiel. «La délégation, conduite par Samson Adamu, directeur des compétitions à la CAF, a trouvé à son accueil à l'aéroport international Houari-Boumediene Ameur Mansoul, conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Oukali, président du Comité d'organisation local du CHAN (COL), et Yacine Benhamza, vice-président du COL. Elle est composée de 21 membres représentant les différents départements liés à l'organisation de cet important événement (protocole, marketing, sécurité, technologies de la communication, logistique, retransmission télévisée, sécurité, santé, médias, et d'autres)», a précisé la FAF sur son site officiel. La délégation dépêchée par l'instance continentale «a visité dans l'après-midi l'opéra d'Alger, lieu retenu pour la cérémonie du tirage au sort du CHAN (samedi 1er octobre à 19h00, ndlr). Ses membres ont fait le point avec leurs homologues algériens sur les préparatifs liés à ce rendez-vous important qui devra lancer cet événement sportif qui, pour la première fois, verra la participation de pas moins de 18 sélections africaines. À la fin de la visite, une réunion d'évaluation a eu lieu sur place au cours de laquelle tous les points liés à la cérémonie ont été abordés et discutés». La délégation de la CAF, élargie aux membres du COL, s'est envolée vendredi pour Constantine afin d'y rencontrer les responsables de ce site et y inspecter les infrastructures et installations (le stade chahid-Hamlaoui, les terrains d'entraînement, les hôtels) retenues pour l'événement. «Une partie de cette délégation se rendra directement de l'aéroport Mohamed-Boudiaf vers Annaba où les responsables locaux présenteront les avancées effectuées au niveau de ce site qui avait connu un retard dans les préparatifs», souligne la FAF. Enfin, Samson Adamu et son équipe ont rallié samedi la ville d'Oran pour « inspecter les infrastructures sur place, avant de revenir à Alger, aujourd'hui, où elle visitera, sur deux journées, les stades de Baraki et du 5-Juillet 1962 ainsi que les terrains d'entraînement et les hôtels prévus pour le grand rendez-vous africain de janvier prochain», conclut la même source.