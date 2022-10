Une dame de fer pour redresser la Fahb! Karima Taleb a été élue nouvelle présidente de la Fédération algérienne de handball (Fahb), lors de l'AG élective tenue, samedi dernier, à la salle de conférences de l'OCO Mohamed-Boudiaf (Alger). Lors de l'AG élective qui a vu la présence de 96 membres sur les 133 que compte l'AG de la FAHB, Karima Taleb, présidente du club de Boumerdès, a obtenu 67 voix contre 20 voix pour le deuxième candidat, Bouzid Abdelmadjid, et neuf bulletins nuls. «Je remercie les membres de l'AG qui m'ont accordé leur confiance. Au vu de la situation actuelle de l'instance fédérale, l'urgence consiste à faire démarrer le Championnat national ainsi que la coupe d'Algérie et donner les moyens nécessaires aux Équipes nationales masculine et féminine, en vue des prochaines échéances», a déclaré Karima Taleb à l'issue de son élection. La formation des entraîneurs et arbitres constitue un des aspects de la politique de la nouvelle présidente de la FAHB. «L'objectif recherché est d'arriver à former l'ensemble des entraîneurs à travers des cycles de formation dans toutes les Ligues de wilayas et une prise en charge pour les anciens athlètes d'élite», a-t-elle dit. Son programme consiste également à promouvoir l'ensemble des encadreurs à un échelon plus élevé et le lancement d'une réflexion sur le sport scolaire. Deux candidats étaient en lice pour le poste de président de la FAHB sur les cinq validés par la commission de candidatures. Il s'agit de Taleb Karima et Bouzid Abdelmadjid.

Le dossier d'Amrane Stambouli a été rejeté par la commission de recours pour non- conformité de son diplôme, alors que les candidats Mustapha Doballah et Driss Khalil se sont retirés juste au début des travaux de l'AGE. Les travaux de l'AGE se poursuivent avec le vote des membres du bureau fédéral. Dix candidats sont en course pour la représentation au sein du bureau fédéral. Il s'agit de Ben Kadour-Issam, Adel Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed Faiz Khalil, Hamou Gourara, Brahimi Hadja, Abibès Laïd, Ferragouana Khadija, Barhoum Tayeb et Torki Amar. Les membres de l'AGE procéderont également au vote du 1er vice-président, 2e vice-président, 3e vice-président, du secrétaire général ainsi que du trésorier. Cette nouvelle procédure dans l'étude des dossiers de candidatures fait suite aux dispositions inscrites dans la nouvelle version des statuts de la FAHB, adoptée le 12 octobre par 25 membres de l'AG extraordinaire, conformément aux orientations de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB). Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre 2021 par un directoire, présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conservatoire du président de cette instance, Habib Labane.