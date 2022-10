Une quarantaine de concurrents sur la cinquantaine prévue initialement prennent part depuis ce lundi à la première édition de la course pédestre «Traversée du Sahara» dont le coup d'envoi a été donné, hier tôt le matin à Béni Abbès, par le directeur du secteur de la jeunesse et des sports, représentant le wali de cette wilaya et des responsables de la Fédération algérienne du sport et travail (FAST), initiatrice de cette manifestation sportive.

Deux épreuves sont inscrites au programme de cette course, première manifestation sportive du genre à être initiée par la FAST, à savoir une course pédestre sur une distance de 100 km dont la première étape entamée par les concurrents est de 25 km entre Béni Abbès -Mazzer, et un cross de 23 km entre Zaouïa Tahtania-Zaouïa El Fougania (W.Bechar), a précisé le président de cette fédération Abdelkrim Chouchaoui.

«Pour des motifs sanitaire et physique une dizaine de concurrents n'ont pas pu prendre part à cette compétition et ce après avoir subi un contrôle médical, comme est l'usage en pareille manifestation sportive», a-t-il signalé. «Cependant, on s'attend à une participation d'une quinzaine de nouveaux concurrents à l'étape Igli-Taghit», a-t-il ajouté. «Tous les moyens humain, technique et logistique de la FAST et du secteur local de la jeunesse et des sports de Béni Abbès ont été mobilisés pour la réussite de cette compétition, qui s'inscrit dans le cadre du programme d'activités de notre fédération», a-t-il indiqué. Le programme des compétitions de cette course qui s'étale jusqu'au 29 octobre comprend deux épreuves, une course pédestre sur une distance de 100 kilomètres, ainsi qu'un cross de 23 kilomètres.

Il s'agit de quatre étapes qui se déroulent à travers les paysages naturels des régions de Béni Abbès, Mazzer, Mazzer-Igli et ceux de la wilaya de Bechar à savoir Zaouïa Tahtania, Zaouïa Fougania et Taghit, et ce sur des distances de 25 à 23 km, selon les organisateurs. Plusieurs secteurs d'activités des deux wilayas apportent leurs aides et contribution à la réussite de ce rendez-vous sportif, à l'instar des secteurs de la jeunesse et des sports, la Protection civile, la Gendarmerie nationale, et les sûretés des deux wilayas, a-t-on fait savoir.