Le président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad et le patron de la Fédération algérienne de natation (FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, seront face à face pour se disputer la présidence de l'instance olympique dont l'Assemblée générale élective (AGE) est prévue, demain, à Alger. Concernant le bureau exécutif du COA, 33 candidats ont déposé leurs dossiers pour y accéder: 21 pour 8 places destinées aux Fédérations olympiques, 9 pour 4 places réservées aux Fédérations non olympiques ainsi que 3 candidatures pour 2 places réservées à la gent féminine.

Abderrahmane Hammad

«Pour une meilleure prise en charge de l'élite nationale»

Le président sortant, Abderrahmane Hammad, s'est engagé à propulser davantage l'instance olympique au-devant de la scène du mouvement sportif national et international. Hammad a présenté dans son programme une stratégie de développement «innovante», articulée autour de huit valeurs fondamentales de l'Olympisme que sont l'équité, l'innovation, le partage, la transparence, l'intégrité, le professionnalisme et la performance, la bonne gouvernance et la responsabilité.

«Si je suis réélu, je serai le candidat de tous les acteurs du mouvement sportif algérien pour les quatre prochaines années.

C'est une responsabilité très lourde à assumer, mais en même temps un challenge très intéressant de pouvoir participer au développement du sport national. J'estime devoir passer à une nouvelle étape au vu de l'expérience que j'ai acquise depuis plus de 8 ans au sein des instances sportives nationale et internationale», a déclaré Hammad à l'APS. Pour lui, le développement du sport national passe par la promotion et le soutien du sport de haut niveau, en permettant aux athlètes d'accéder à des bourses de formation et aux ressources financières nécessaires pour participer à des compétitions internationales et faciliter la progression des athlètes féminines de haut niveau.

«En collaboration avec les Fédérations nationales, nous devons établir un fichier sur les élites nationales, soutenir les jeunes talents sportifs et organiser des activités spécifiques liées au développement du sport pour tous et encourager la lutte antidopage», a proposé Hammad.

Au plan des relations avec les instances internationales, le candidat à la présidence du COA a appelé à développer des rapports de coopération dans les domaines des activités olympiques et renforcer davantage les relations avec le CIO, l'ACNOA et les Fédérations internationales pour une meilleure prise en charge de l'élite nationale dans les volets de l'entraînement de haut niveau, de la médecine sportive et de la recherche.

Mohamed Hakim Boughadou

«Formation et perfectionnement des compétences techniques»

La réorganisation et la modernisation du COA, à travers la programmation d'Assises nationales de l'Olympisme, sont les principaux axes du programme de Mohamed-Hakim Boughadou. «Ce qui me tient à coeur, c'est de faire participer tous les acteurs de l'Assemblée générale du COA, pour bâtir une instance solide et apaiser les tensions entre les fédérations dans le but de retrouver de la sérénité et travailler dans un climat sain», a déclaré Boughadou à l'APS. «Notre programme s'articule autour de plusieurs axes, dont les principaux volets sont la réorganisation et la modernisation du COA, à travers la programmation d'Assises nationales de l'Olympisme qui, dans un premier temps, serviront à dresser un bilan pour énumérer les problèmes, puis proposer des solutions qui contribueront au développement du sport au sein de notre société», a-t-il ajouté. Concernant la modernisation du COA, Boughadou a fait savoir que ce volet se concrétisera à travers «la mise à jour des statuts et règlements de l'instance au diapason du Comité international olympique (CIO) et en établissant un dialogue structuré et permanent avec les Fédérations».

Réélu pour un deuxième mandat à la tête de la Fédération algérienne de natation, Boughadou a également indiqué que l'athlète est au centre de son programme et ce, en proposant d'accompagner les athlètes d'élite dans toutes les phases, y compris leur reconversion post-carrière. «Nous militons pour la création d'un fonds d'aide aux Fédérations et les accompagner dans leur stratégie de développement», a-t-il dit. La formation et le perfectionnement des compétences techniques nationales occupent également une part importante dans le programme de Boughadou, qui souhaite décentraliser la gouvernance du COA par la création de trois Comités olympiques régionaux.

À l'international, il compte créer une commission de suivi pour favoriser l'intégration d'Algériens dans les instances internationales et le développement de la diplomatie sportive pour appuyer les fédérations candidates à l'organisation d'évènements sportifs internationaux.