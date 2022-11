En constatant un «vide juridique «, les participants à la table ronde sur ce sujet en particulier, sont unanimes à souligner l'importance d'élaborer une charte d'éthique définissant cette relation afin d'avoir une complémentarité entre les différentes parties pour proposer un service meilleur avec un cachet purement professionnel. Et pour mettre en pratique celle-ci, il a été décidé l'installation prochaine d'une commission de travail. Cette commission, composée des différentes parties participant à la conférence, sera chargée de formuler des propositions devant aboutir à un «code d'honneur» qui définira et améliorera cette relation. Dans son allocution prononcée à l'ouverture de cette conférence, le président du Comité olympique algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a affirmé l'importance de cette conférence au cours de laquelle des propositions ont été faites dans la perspective d'améliorer, justement, la relation actuelle entre la presse et les instances sportives officielles et les fédérations. Le président du COA a ajouté que «La relation entre ces différentes parties est d'autant plus professionnelle et complémentaire qu'elle tend à transmettre la bonne information pour éviter les intox». Invité à intervenir, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a estimé que la presse demeurait un «partenaire essentiel» et «incontournable». Le ministre a également évoqué la responsabilité du journaliste en soulignant qu'il doit bien transmettre l'image, notamment dans notre système environnemental dans lequel chacun doit se démarquer de par son professionnalisme et son patriotisme. Il a même argumenté en rappelant que «le métier de journaliste jouit d'une éthique au vu de l'impact direct qu'il a dans la création de l'opinion, portant une responsabilité juridique et nationale». «Quand bien même il s'agirait de parler de points faibles, l'objectif est de faire mieux grâce à une critique objective, puisque la presse est un service, mais aussi une relation complémentaire et participative», a poursuivi le même responsable. Constatant un «manque flagrant» dans le travail des cellules de communication de nombreuses fédérations sportives, Sebgag a reconnu l'existence de ce problème dans certaines fédérations. Et là, il a tenu à faire remarquer la nécessité d'engager une réflexion pour y remédier. Il a notamment appelé à faciliter l'accès à ces informations en faisant preuve de professionnalisme dans la diffusion des informations. Et dans cet ordre d'idées, le ministre a proposé la création d'une plate-forme au niveau du ministère ou du COA pour permettre aux journalistes d'accéder aux informations qu'ils recherchent auprès des instances sportives et des fédérations. Cette conférence a constitué un véritable espace ouvert de dialogue et d'échange entre les différents acteurs concernés dans l'objectif de sortir avec des propositions à même de renforcer la relation de travail entre la presse sportive et l'ensemble des instances régissant le sport national. De leur côté, les participants à cette conférence, ont mis en avant le rôle important que la presse a toujours joué dans le développement du mouvement sportif national, la qualifiant de «partenaire essentiel».