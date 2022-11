Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag, effectuera, aujourd'hui, une visite d'inspection et de travail à Constantine. L'objectif est de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs de la coupe d'Afrique des locaux. Une visite qui fait suite à celle de la délégation de la CAF qui a effectué, hier, un déplacement au stade Hamloui retenu pour les matchs dans le cadre du championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. C'est la deuxième visite de la commission de la CAF à Constantine, après celle effectuée le 10 octobre dernier où elle a inspecté le stade chahid Hamlaoui. Pour rappel, le président de la commission locale d'organisation du CHAN, Rachid Oukali, avait, alors, déclaré que «la commission de la CAF a exprimé sa satisfaction quant à l'avancée des travaux en prévision de la tenue de cette compétition continentale». Rachid Oukali n'avait pas manqué d'exprimer sa satisfaction quant à l'avancement des travaux de toutes les infrastructures sportives programmées pour cette occasion notant que les autorités locales ont joué un rôle dans l'accélération de l'opération. Il a également laissé comprendre que «la commission de la CAF a inscrit dans son agenda nombre de visites d'inspection à ce stade». Selon le même responsable «les autorités de la wilaya de Constantine ont effectué un travail colossal dont les résultats sont palpables sur le terrain» de sorte à accueillir «dans des conditions convenables les matchs du troisième groupe du CHAN 2023». Il est également important de soulever que le taux d'avancement des travaux de réhabilitation du stade chahid Hamlaoui confié à l'entreprise nationale Cosider dépasse les 95%. Un taux ayant permis la pose d'une nouvelle pelouse en gazon naturel, du système de drainage et de la piste d'athlétisme, l'équipement des gradins en 23 000 nouveaux sièges, la rénovation des vestiaires et l'aménagement de 26 portes d'entrée électroniques en plus de l'installation d'un écran géant de 84 m2 et l'aménagement de trois terrains d'entraînement et quatre grands parkings pour véhicules. Le chef de l'exécutif, Abdelkhalek Sayouda suit de très près l'évolution des travaux de toutes les infrastructures, mais aussi des sites touristiques que renferme Constantine. Il avait bien fait comprendre que la ville des Ponts s'apprête à abriter un grand évènement sportif d'où l'importance d'être à la hauteur aussi bien des visiteurs qui seront certainement nombreux mais aussi pour le citoyen constantinois qui va bénéficier de ces acquis. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les travaux de reprise et mise à niveau la pelouse en gazon naturel du stade d'athlétisme des «Castors» (commune d'Oran), retenu comme site d'entraînement, avancent à hauteur de 80%, Le stade a fait l'objet, samedi, d'une visite d'inspection de la part d'une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) conduite par son secrétaire général Veron Mosengo-Omba, accompagné par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef. Le stade des Castors, qui a bénéficié d'importants travaux de réhabilitation avant la 19e édition des Jeux méditerranéens, qui se sont déroulés l'été passé à Oran, est l'un des rares équipements sportifs dans cette ville qui dispose d'un terrain en gazon naturel.

Outre cet équipement, les organisateurs ont retenu le stade d'athlétisme relevant du nouveau complexe sportif d'Oran Miloud-Hadefi pour abriter les entraînements des sélections qui seront domiciliés dans la capitale de l'ouest du pays.