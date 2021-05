La judoka algérienne, Sonia Asselah, s'est contentée de la cinquième place au Grand Slam de Kazan, clôturé vendredi en Russie, après sa défaite contre la Brésilienne Beatriz Souza, au dernier tour du repêchage, qui précède la petite finale pour le bronze. Exemptée du premier tour pendant la phase de poules, l'Algérienne avait commencé par dominer la Croate Ivana Maranic, avant de s'incliner au tour suivant, face à la Brésilienne Maria Suelen Altheman. Néanmoins, le fait d'avoir atteint le troisième tour a accordé une seconde chance à Asselah, notamment au repêchage, où elle a commencé par battre l'Espagnole Sara Alvarez, avant de s'incliner contre Beatriz Souza. Asselah passe ainsi de très peu à côté de la médaille de bronze et se contente de la cinquième place, mais qui représente tout de même un assez bon résultat, vu le niveau relativement élevé de la compétition. Les deux autres représentants algériens dans ce Grand Slam de Kazan, en l'occurrence: Belkadi Amina (-63 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) ne sont pas allés aussi loin qu'Asselah, puisqu'ils ont quitté la compétition beaucoup plus précocement.