Avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe arabe de la FIFA 2021 entre le Qatar, pays hôte, et Bahreïn, le Stade Al Bayt a organisé une cérémonie d'ouverture grandiose et spectaculaire. Les fans présents et les téléspectateurs en ont pris plein la vue avec un spectacle pyrotechnique à couper le souffle, venant ponctuer des chorégraphies et des performances magnifiques mettant en valeur les traditions et le patrimoine culturel des pays arabes. Le stade lui-même, dont l'architecture unique est inspirée des «bayt al sha'ar», des tentes historiquement utilisées par les peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe, est un véritable spectacle à admirer. Les 47 813 spectateurs d'un stade affichant complet pour son inauguration se sont joints au président de la FIFA, Gianni Infantino, à l'Émir du Qatar, cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, à plusieurs chefs d'État et représentants des autorités, ainsi qu'à plusieurs présidents de Fédérations pour vivre la cérémonie marquant l'ouverture officielle de la Coupe arabe FIFA-2021. Le président de la FIFA a apprécié cette exaltante journée d'ouverture de la 1ère édition de la compétition, lancée par la victoire du Qatar face à Bahreïn (1-0). «Je suis très heureux aujourd'hui», a déclaré Infantino après avoir assisté aux matchs comptant pour les Groupes A et B. «C'est une célébration fantastique du football, du football arabe et du football mondial. Les stades sont extraordinaires. Nous avons tous hâte de vivre la Coupe arabe maintenant et la Coupe du monde plus tard», a-t-il ajouté. Infantino a employé le mot «unique» pour décrire l'enceinte, dont la conception est inspirée des tentes traditionnelles des nomades du Qatar et de la région, et dont le nom, Al Bayt, vient du mot arabe signifiant «maison». «C'est la maison dans laquelle tout le monde s'unit, où tout le monde vient se rassembler», a-t-il souligné. «C'est un symbole de ce que la Coupe du monde représente. La Coupe arabe représente, aujourd'hui, ce que la Coupe du monde représentera l'an prochain, à savoir des gens qui se rassemblent, des gens qui se réunissent depuis les quatre coins du monde.» «Donc il faut savourer le fait de voir des matchs se disputer dans un stade magnifique, un stade fort en symboles. Tout cela jouera un rôle fondamental dans la réussite de la Coupe du monde», a poursuivi Infantino. Celui-ci a également évoqué l'importance d'organiser cette Coupe arabe ainsi que les retombées de la compétition pour les gens de la région: «Je suis très heureux que nous ayons pu créer la Coupe arabe de la FIFA. C'est un événement de la FIFA, une compétition de la FIFA et une épreuve importante. Elle rassemble plus de 450 millions de personnes qui ont une grande passion pour le football et qui, en plus de parler la même langue, l'arabe, partagent aussi un langage universel, celui du football. Dans le football, il est important d'encourager ces compétitions, ce type d'événements, car les pays du Monde arabe entretiennent une rivalité unique», a-t-il ajouté.