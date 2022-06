Le Paradou AC, pensionnaire de Ligue 1 de football, a mis en place une cellule de détection et recrutement de jeunes footballeurs susceptibles d'intégrer son Académie. L'annonce a été faite par le club de la capitale dans un communiqué rendu public sur sa page officielle Facebook. «Cette cellule est composée des membres suivants: trois au niveau du Centre, cinq au niveau régional: Région est (1), Région ouest (1), Région sud-est (1), Région sud (1) et Région sud-ouest (1), et vingt au niveau de wilaya. Le scout de wilaya est rattaché hiérarchiquement à sa région respective», lit-on dans ledit communiqué. La même source indique que les membres de cette cellule sont accrédités pour représenter le club pendant la période stricte allant du 1er au 30 juin en cours uniquement. Passée cette date, dit-on, ils ne représenteront le club en aucune façon. Et d'enchaîner: «Tous les membres de la cellule de détection/recrutement désignés par Paradou AC, qu'ils soient de niveau central, régional ou wilaya sont porteurs d'un document d'accréditation individuelle délivré par lui, avec photo et identité du porteur.». Le club algérois souligne, dans ce sillage, qu'aucune personne ne portant pas l'accréditation délivrée par le club ne pourrait prétendre le représenter et agir en son nom. Et de préciser que l'opération de détection de jeunes candidats à intégrer l'Académie de Paradou est totalement gratuite et absolument transparente dans son déroulement. Seul le talent du candidat est pris en compte. Fidèle à sa stratégie, basée essentiellement sur la formation depuis presque 15 ans, le club cher aux frères Zetchi continue de percer et avancer dans un projet qui a, de par les avis unanimes, apporté ses fruits, sportivement et financièrement. Preuve en est,on retrouve actuellement dans le stage de l'Équipe nationale A, Hichem Boudaoui, Ramy Bensebaïni, Abdelkahar Kadri, Riyad Benayad et Adam Zorgane, sans omettre Youcef Atal, absent lors de ce stage pour cause de blessure. Sur le plan financier, les transferts des joueurs ont grandement apporté à la trésorerie du club, ce qui devrait être pris comme exemple pour les autres clubs. Mais cela semble tomber dans l'oreille d'un sourd.