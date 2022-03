L'Algérie organise depuis le 14 du mois en cours le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) des moins de 17 ans (U17), et ce, jusqu'au 24 du même mois, l'occasion a été saisie par les responsables concernés pour aborder le volet arbitrage, en marge de cet événement pour le football des jeunes. C'est ainsi que les responsables de l'UNAF, et à leur tête le docteur Abdelhakim Chalmani, président de cette instance, a présidé mardi, une réunion en ouverture d'une session de formation pour les arbitres de ce tournoi, en présence bien évidemment de tous les referees ainsi que leur encadrement, notamment l'Egyptien Issam Abdelfetah, responsable de l'arbitrage, le docteur Mohamed Bichari, vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football (FAF), Hichem Kirat, Nacereddine Grine, mais également Mahmoud EL-Hamami, directeur exécutif de l'UNAF, Nassiba Laghouati, membre du bureau fédéral de la FAF et présidente de la Commission du football féminin et Réda Kriem, secrétaire général de l'UNAF.

En intervenant, au cours de cette réunion, docyeur Chalmani a tenu, d'abord, à remercier la Fédération algérienne de football, pour avoir accueilli ce tournoi des U17 en mettant tous les moyens humains et matériels pour sa réussite, ainsi que le personnel de l'UNAF, toujours mobilisé et menant tous les efforts nécessaires pour s'assurer de la bonne marche de ses missions. Concernant l'arbitrage, le président de l'UNAF a loué tout le travail mené jusqu'ici pour rehausser le niveau des arbitres au niveau de cette zone nord-africaine reconnue comme étant un berceau des chevaliers du sifflet à l'échelle continentale et même mondiale, à l'image du défunt Saïd Belqola qui a officié la finale de la Coupe du monde de 1998 entre la France et le Brésil.

Le président de l'UNAF a réitéré le soutien et l'accompagnement de son instance pour le corps arbitral, notamment l'arbitrage féminin, afin de lui permettre de progresser davantage et d'atteindre ses objectifs, à savoir intégrer les panels des meilleurs officiers à l'échelle continentale et internationale. Pour ce faire, l'UNAF a programmé une série de conférences et de sessions de formations (recyclages) théoriques et pratiques pour les arbitres, dont certains jeunes prometteurs, pour assurer une mise à niveau continue et un cursus soutenu, sachant que le domaine de l'arbitrage connaît souvent des avancées, avec l'introduction de nouvelles règles et l'avènement de la technologie à l'image de la VAR. De con côté, Nassiba Laghouati, a rappelé l'importance de ces tournois et toutes les activités connexes organisées autour, sans omettre le soutien de la FAF, avec à sa tête le président Amara Charaf-Eddine, qui font de ces événements une priorité pour le développement du football au niveau des cinq pays nord-africains.

À noter enfin que tous les autres intervenants, à savoir Mahmoud El-Hamami ou bien Issam Abdelfetah, ont abondé dans le même sens, en remerciant la FAF pour sa réactivité et sa disponibilité pour l'organisation de tels tournois et pour l'Algérie qui s'apprête à accueillir de grands événements dans un avenir très proche, à l'image des Jeux méditerranéens en juin prochain ou bien le CHAN TotalEnergies et la CAN U17 Total Energies en 2023.