Le leader du championnat de Ligue 1, l'ES Sétif, aura une belle occasion de conforter sa position en tête en accueillant le NA Hussein Dey. Tenue en échec en déplacement face au NC Magra (2-2), l'ESS (1e, 47 pts) n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la réception du NAHD, sommé de relever la tête pour quitter la zone de relégation. Les Sang et Or qui ont frôlé la victoire lors du derby face au CR Belouizdad

(2-2), effectueront le déplacement à Sétif avec l'intention de revenir avec un bon résultat, même si leur mission s'annonce difficile. Le MC Oran et la JS Saoura qui suivent juste derrière avec 43 unités, partiront largement favoris à domicile face respectivement à l'USM Bel Abbès et au NC Magra. Le MCO, qui détient la série la plus longue d'invincibilité, avec

13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, affrontera une équipe de l'USMBA, qui en revanche n'a plus gagné depuis le 26 février dernier, soit 7 matchs sans la moindre victoire. La JSS, intraitable dans son antre du 20-Août 1955 de Béchar, ne devrait pas rencontrer de difficulté pour venir à bout du NCM, qui voyage mal cette saison avec un triste bilan de

6 points récoltés, sur 33 possible, en dehors de ses bases. L'USM Alger, dont la série d'invincibilité (8 matchs) a pris fin mercredi à Médéa (0-1), va chercher à se racheter à la maison face au CS Constantine (1-0), qui reste sur une victoire chez lui devant le MC Alger (1-0). La JS Kabylie, difficile vainqueur à Tizi Ouzou face à l'ASO Chlef (2-1), se rendra à l'Est pour défier l'AS Aïn M'lila, battue à cinq reprises lors de ses six derniers matchs. Le CR Belouizdad, dont l'élimination des quarts de finale de la Ligue des Champions est toujours dans les esprits, bénéficiera de la faveur des pronostics à domicile face à l'O Médéa, une équipe capable du meilleur comme du pire. De son côté, le MC Alger, est appelé à renouer avec la victoire, après quatre matchs de disette, en accueillant le RC Relizane, dans un match qui devrait revenir, a priori, aux Algérois. L'ASO Chlef, auteur de deux victoires seulement lors de ses 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, recevra l'un des relégables la JSM Skikda, auteur d'une victoire salutaire face à l'ASAM (2-0). Si la JSMS espère confirmer son réveil et amorcer sa mission de sauvetage, l'ASO Chlef tentera de décrocher son 8e succès de la saison. Enfin, en bas du tableau, le WA Tlemcen, effectuera un déplacement au sud du pays pour affronter l'US Biskra, avec l'objectif de mettre fin à trois défaites de suite, alors que la lanterne rouge le CABB Arréridj, auteur de six points sur 12 possibles lors des quatre derniers matchs, abordera la réception du Paradou AC avec l'intention de confirmer son réveil et réduire l'écart sur les places du maintien.

Programme :

CR Belouizdad - O Médéa (17h)

ES Sétif - NA Hussein Dey (17h)

CABB Arréridj - Paradou AC (17h)

USM Alger - CS Constantine (17h)

MC Oran - USM Bel Abbès (17h)

ASO Chlef - JSM Skikda (18h)

US Biskra - WA Tlemcen (18h)

JS Saoura - NC Magra (18h)

AS Aïn M'lila - JS Kabylie (19h)

MC Alger - RC Relizane (19h)