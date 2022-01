Le successeur de Amine Labdi au poste de manager de l'Équipe nationale A de football est connu. Ce ne sera ni Aziz Bouras, entraîneur des gardiens de but de cette même équipe ni Imad Mahamdioua, chef du département protocole de la FAF. «La Fédération algérienne de football (FAF) annonce la désignation de Djahid-Abdeloueheb Zefizef, en qualité de nouveau manager général de l'Équipe nationale A», a annoncé l'instance fédérale, jeudi soir, dans un communiqué laconique sur son site officiel. Cette nomination, aussi surprenante soit-elle, fait l'unanimité au sein de l'opinion sportive.

C'est parce que l'homme, qui connaît parfaitement la balle ronde nationale et les rouages de l'EN, arrive pour assurer la transition dans un moment sensible, lui qui dispose d'un long vécu au sein de la FAF et connaît toutes les ficelles de ce poste. En effet, l'enfant d'El Khroub a fait partie du Bureau fédéral de Mohamed Raouraoua. Il était l'un des hommes de confiance de ce dernier, en occupant le poste de premier vice-président pendant de longues années. Il a fait partie aussi du Bureau fédéral de son successeur, Kheïreddine Zetchi, lequel le nomme à la tête de la commission des finances. Quelques mois plus tard, Zefief a dû se retirer, en raison de ses obligations professionnelle à la tête du groupe industriel Agro logistique «Agrolog». Après la fin du mandat de Zetchi et sa décision de ne pas se présenter à sa propre succession, le nom de Zefizef avait été évoqué comme potentiel candidat pour le poste suprême à la tête de l'instance fédérale. Mais au bout du compte, il ne s'est pas présenté, ouvrant la voie grande à Charaf-Eddine Amara de se présenter comme candidat unique. Et étant donné l'étau qui n'a cessé de se resserrer sur ce dernier, notamment après la sortie prématurée de l'Équipe nationale A de la CAN-2021 au Cameroun et les relations tenues qu'il (Amara) a avec le coach Djamel Belmadi, tout le monde s'accorde à dire que l'arrivée de Zefizef tombe à point nommé, à moins de 2 mois de la double confrontation, face au Cameroun dans les barrages du Mondial Qatar-2022. Le travail du revenant dirigeant sera consacré pleinement à l'EN, lui qui aurait même eu une première prise de contact avec Belmadi pour tracer les grandes lignes du travail. Cela laisse entendre même, selon des sources, que Amara sera écarté de la gestion de l'EN. Les deux hommes (Amara et Zefizef) devraient avoir une réunion demain, à la veille de la rencontre mensuelle du Bureau fédéral. Si la FAF a annoncé l'arrivée de Zefizef, elle a passé sous silence le départ de Amine Labdi. Entre démission ou limogeage du concerné, les spéculations sont allées bon train, au même titre que les causes réelles de ce départ. Dans le rapport publié sur le site de l'instance fédérale à l'issue de la réunion du président avec les différents staffs, aucun passage n'a évoqué ce dossier.

Le rédacteur dudit rapport a commencé par: «Après s'être réuni avec le sélectionneur national pour faire un bilan de la CAN TotalEnergies - Cameroun 2021, mais également pour se projeter sur le mois de mars prochain et la double confrontation qualificative pour la Coupe du monde FIFA - Qatar 2022, face au Cameroun, le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, a tenu ce lundi un conclave avec les membres des différents staffs au niveau du siège de l'instance fédérale à Dély Ibrahim.» Or, et à en croire des sources concordantes, aucune réunion n'aurait eu lieu entre les deux hommes, d'où les questions à la pelle qui se posent, le cas échéant. Le come-back de Zefizef va-t-il tempérer, un tant soit peu, les ardeurs? Wait and see...