Une aide financière a été accordée à la famille du joueur du Mouloudia club Saïda (MCS), Sofiane Lokar, décédé dernièrement lors d’un match opposant son club à l’ASM Oran pour le compte de la 10e journée du championnat de ligue 2 de football. La famille du défunt a été honorée lors d’une cérémonie organisée, lundi dernier, au siège de la wilaya, à l’occasion de l’arrivée à Saida du trophée de la Coupe arabe remporté par l’équipe nationale des locaux au Qatar, et présidée par le vice-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Yacine Benhamza. Ont contribué à cette opération de solidarité la FAF, la Ligue nationale de football et les ligues régionales et de wilaya de Saïda de football.