Malgré certaines critiques ayant suivi l'ultime match du 1er tour, face à l'Egypte (1-1), l'Equipe nationale algérienne A' est pleinement concentrée sur la suite de son parcours en Coupe arabe des nations FIFA-2021, qui se déroule, actuellement, à Doha, au Qatar. Les capés de Madjid Bougherra réservent, disent-ils, la réponse à leurs «détracteurs» sur le terrain, dès ce soir, lorsqu'ils croiseront le fer avec le Maroc, à partir de 20h, au stade Al Thumama, en quarts de finale. Un derby maghrébin alléchant et ouvert à tous les pronostics, d'autant plus qu'il s'agira d'une empoignade entre deux sérieux prétendants au titre suprême. Autrement dit, il s'agira d'une finale avant la lettre, «qui se jouera sur des détails». Le premier responsable technique des Verts sait que la mission des siens ne sera pas aisée, d'autant plus qu'il s'agira d'un match à élimination directe, face à un adversaire qui a réussi un carton plein au 1er tour, avec 3 victoires en autant de rencontres. Bougherra a en tête «les erreurs» commises, face à l'Egypte et si pertinemment qu'elles ne doivent pas se reproduire, ce soir, au risque de les payer très cher. Il est appelé, surtout, à avoir, lui et ses proches collaborateurs dans le staff technique, la lecture idoine du jeu marocain pour réduire à néant le danger que peuvent créer certains joueurs de Houcine Amouta, et exploiter la moindre faille laissée par leur arrière-garde. L'ancien capitaine des Verts croise les doigts et espère voir son attaquant, Baghdad Bounedjah, faire appel à son sens des buts. L'attaquant d'Al Sadd, déclaré apte pour ce rendez-vous, cherche un déclic, afin d'effacer cette guigne qui le suit depuis deux rencontres dans ce tournoi. Si son coach compte sur lui, Bounedjah compte, pour sa part, sur ses deux coéquipiers: Un Yacine Brahimi en verve et un Youcef Belaïli avec des tours de magie balle aux pieds.

Dans le Onze de départ, un seul changement est déjà sûr, avec le retour du milieu de terrain, Houssem Mrezigue, qui a purgé sa sanction d'un match ferme. En attaque, Bougherra est indécis entre Amir Sayoud, rétabli de sa blessure, et Tayeb Meziani, titulaire face à l'Egypte. Pour les autres postes, ce sont les mêmes qui seront reconduits, notamment la paire centrale Bedrane - Tougaï, qui a réalisé une prestation de haute facture lors de la précédente rencontre. Et étant donné que ce match intervient dans des circonstances politiques particulières entre les deux pays, les appels au fair-play sont à la pelle. On affirme, de part et d'autre, que ce match ne doit pas sortir de son cadre sportif et que le meilleur gagne. Que le fair-play y soit!