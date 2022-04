L'OM Arzew a pratiquement perdu toutes ses chances pour se maintenir en division inter-ligues de football (Groupe Ouest) et se dirige droit vers sa 2e relégation de rang après avoir perdu sa place en Ligue 2 à l'issue de l'exercice passé. Le club oranais a concédé, au cours de la précédente journée disputée le week-end passé, une défaite fatale sur son terrain face à la JS Sig (1-0), qui a mis un terme aux derniers espoirs de la formation de la ville d'hydrocarbures pour éviter la descente. En effet, avant sept journées de la fin du championnat, l'OMA pointe à la 15e et avant-dernière place au classement avec 19 points. Il accuse un retard de huit unités sur l'IRB Maghnia (12e, 27 pts), premier potentiellement non relégable. Le triste sort qu'est en train de connaître l'Olympique n'a pas surpris les proches du club qui disent avoir prédit cette issue au vu des nombreux problèmes auxquels est confrontée leur équipe depuis la saison passée. D'ailleurs, l'OMA a failli même être exclu du championnat cette saison après l'échec de ses dirigeants de s'acquitter des droits d'engagement, ce qui a valu à leur équipe de perdre sur tapis vert ses deux premières rencontres du nouvel exercice. Il a fallu l'intervention de la direction locale de la jeunesse et des sports pour lui éviter une relégation automatique en prenant en charge les frais d'engagement, rappelle-t-on. Les «Bleu et Blanc» risquent aussi de finir la saison sans leur entraîneur actuel, Hadj Hmaïzi, rentré chez lui «abattu» à l'issue du match, tout en songeant sérieusement à jeter l'éponge, a-t-on appris de la direction du club.